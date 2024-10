Estudiantes de Bachillerato amenazan con huelga si no ven ya modelos de nueva selectividad

Madrid, 3 oct (EFE).- Miles de estudiantes de segundo de Bachillerato se han movilizado a través de la plataforma change.org para exigir antes del 9 de octubre los nuevos modelos de examen de la prueba de acceso a la universidad (PAU) que se estrenará en junio, y amenazan con convocar huelga de no ser así.

En 24 horas más de 5.300 firmas se han sumado a un documento que denuncia que el curso avanza y "aún se desconoce cómo van a ser los exámenes de la PAU".

"Estamos sufriendo un curso de completa incertidumbre", señalan en este foro de internet en el que el Sindicato de Estudiantes avanza que "llamará a movilizaciones y protestas" el próximo 16 de octubre si no se publica de forma "inmediata", antes del día 9, los nuevos modelos de examen.

Los estudiantes de segundo curso de Bachillerato se empezaron a movilizar ayer y solicitan "claridad" en torno a esta prueba que se estrenará por primera vez en junio y en la que solo habrá un modelo de examen y un mínimo de 25 % de preguntas de carácter competencial.

"Soy estudiante de bachillerato y estoy harta de no saber qué nos espera en la PAU, no podemos dar clase con temario PAU porque no sabemos cuál es y estamos perdiendo el tiempo que tenemos", escribe una estudiante en la firma de esta petición, mientras otra profesora señala que "preparo a alumnado de segundo de Bachillerato y aún no tenemos ningún tipo de instrucción".

Los comités de coordinación formados por las universidades de los 17 distritos y los profesores de Bachillerato de cada comunidad autónoma son los encargos de definir ahora los nuevos modelos de examen y encajar la propuesta consensuada por los rectores de todas las universidades de España.EFE