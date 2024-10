Diputadas del PP reciben cartas anónimas amenazantes por criticar a Marlaska pero advierten de que "no se van a callar"

Las diputadas del PP Ana Vázquez y Macarena Montesinos han recibido en los últimos días cartas anónimas en tono amenazante tras criticar en sus intervenciones en el Congreso la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero advierten "no tienen miedo" y "no van a callarlas". Vázquez, portavoz de Interior del PP, ha publicado este jueves en su cuenta de X (antiguamente Twitter) una foto de la carta que ha recibido en su despacho de la Cámara Baja, fechada a día 22 de septiembre desde Waterloo y en la que se censura, entre otras cosas, sus intervenciones en el Congreso dirigidas a Marlaska. "COBARDE DE MIERDA" En su mensaje en redes sociales, la diputada ha tachado de "cobarde de mierda" al autor de la carta por no atreverse a poner su nombre y ha querido dejar claro que no se va a amedrentar por esa "nauseabunda misiva": "No me vais a callar", remarca. La portavoz de Interior del PP ha sido preguntada por este asunto en una rueda de prensa desde el Congreso y ha asegurado que no ha sido la única diputada del PP que ha recibido este tipo de cartas, pero ha dejado claro que "no tienen miedo" a cartas anónimas. Fuentes 'populares' han precisado posteriormente que otra de las diputadas que ha recibido este tipo de escrito es la portavoz adjunta Macarena Montesinos, aunque en su caso la carta hace también referencias a terceras personas de su entorno. Las recomendaciones que han recibido por parte de la Policía es guardarlas por si aparecen nuevos envíos, ya que la tipografía y el tono de los documentos apuntan a que todas pertenecen a un mismo remitente.

