Los CDR y la ANC reúnen a 350 personas en su protesta por el 1-O, según la Guàrdia Urbana de Barcelona

La Assemblea Nacional Catalana y los CDR (ACN) han reunido este martes en Barcelona a unas 350 personas, según datos de la Guàrdia Urbana, con motivo del séptimo aniversario del 1-O y con reiteradas críticas a la nueva Generalitat del PSC liderada por el presidente Salvador Illa. La concentración la han convocado a las 20 horas en la plaza Sant Jaume, y la organización ha proyectado sobre la fachada del Palau de la Generalitat imágenes de las cargas policiales del 1-O, así como un fragmento de una entrevista de Illa de hace años donde defendió la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Entre los asistentes, han estado la presidenta de Junts, Laura Borràs, el diputado de la CUP en el Parlament, Dani Cornellà, o el diputado de Junts, Francesc Dalmases, que a las 19 horas han asistido a otra concentración para pedir el cierre de la comisaría de la Policía Nacional de Via Laietana. Los congregados han gritado lemas como "Cataluña no es ven" ("Cataluña no se vende"), "Esquerra, Junts pel Cat, la paciència s'ha acabat" ("Esquerra, Junts pel Cat, la paciencia se ha terminado"), o "Puta España, y puta PSC", y han cantado en diversas ocasiones el himno catalán, 'Els Segadors'. COMUNICADO DE ANC Y LOS CDR El comunicado de la concentración lo han leído la miembro de los CDR, Pepa Arenós, y, por parte de la ANC, el exdiputado de la CUP, Julià de Jòdar, un texto con el que han reivindicado el "valor revolucionario" del 1-O. Arenós y Jòdar han expresado que actualmente la sociedad catalana está en una situación de "desengaño" que ha provocado, textualmente, un abstencionismo de castigo que ha hecho perder la mayoría independentista en el Parlament. "Hace falta que provoquemos al Estado de forma creativa para que vuelva a quitarse esta careta que se ha podido poner a ojos internacionales gracias a los indultos, la amnistía y todo el resto de farsas que nos venden como pactos", han criticado. También han emplazado, textualmente, a recobrar la fuerza y la iniciativa política en la calle, en el trabajo, en casa y en las instituciones: "Basta de estos engaños, basta de este autonomismo que nos conducirá a la extinción si no lo paramos", han concluido. "USURPADOR COLONIAL" El activista Jordi Pessarrodona, que también ha intervenido en el acto, ha pedido a la CUP, Junts y ERC un "programa estratégico conjunto para implementar la independencia" y ha calificado a Illa, textualmente, como usurpador colonial al frente de la Generalitat. El séptimo aniversario del 1-O llega con el independentismo divido, sin mayoría en el Parlament, con Junts, ERC y la CUP inmersos en procesos internos o congresos, y ante la apertura de un nuevo ciclo político en Cataluña marcado por la llegada a la presidencia de la Generalitat del socialista Salvador Illa.

