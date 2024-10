La niña de Burundi operada en Madrid de un grave defecto craneoencefálico recibe el alta

Hovik Keuchkerian habla de su relación con el fuego en ‘El Hormiguero’: “Cuando me ocurre algo relevante me marco la piel. Me sirve para conectarme con esos momentos”

El actor protagoniza la película ‘El Hoyo 2′, la segunda entrega de una de las películas españolas más vistas de Netflix, que se estrena en la plataforma de streaming el próximo 4 de octubre