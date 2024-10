IU CyL se personará en vía judicial contra el alcalde de Vita (Ávila) por su canción a favor de la pedofilia

El coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, ha anunciado que dicha formación se personará en vía judicial en el caso del alcalde de Vita (Ávila), Antonio Martín, por la polémica canción a favor de la pedofilia entonada este verano durante las fiestas de la villa. El dirigente de IU ha asegurado que desde Fiscalía les han comunicado la existencia de diligencias en el Juzgado número 3 de la capitala abulense, donde tienen previto personarse como parte acusadora al objeto de generar "un debate judicial y social en cuanto a las actitudes de determinados cargos públicos a la hora de hacer bromas o canciones jocosas con respecto a temas como la violación y la pedofilia". Para Gascón se trata de temas que "no dan lugar a este tipo de bromas, ni estando ebrio", ha advertido, al tiempo que ha incidido en la importancia de abrir este debate a nivel social, ya que no lo ha había habido hasta el momento, para abordarse la manera de ejercer la labor lúdica de algunos cargos públicos. También ha censurado que ese tipo de debate no haya surgido en el seno del Partido Popular y en lugar de ello dicha formación haya decidido entrar en materia ante la polémica surgida socialmente. Igualmente, ha hecho alusión a las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid Luis Argüello, en las que el religioso abogaba por poner los hechos en su contexto. Según Gascón, "la Iglesia no es una institución que tenga ningún tipo de autoridad moral" para hablar de estos temas ni para "decir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer". En cualquier caso, lo que no se puede, ha dicho, es "restar importancia a este tipo de declaraciones", y hay que "intentar que se terminen". El dirigente de IU ha apuntado que su formación aún no ha hecho efectiva la personación en el juzgado y se ha mostrado esperanzado en que puedan eludir el pago de la correspondiente fianza, dado el "interés general" existente. No ha habido lugar a la denuncia ante la Fiscalía, pues, según ha informado el coordinador, el caso estaba ya en los tribunales, sin saber a instancia de quién se ha abierto la causa. IU desvelará dicho detalle en cuanto se persone en el procedimiento.

Compartir nota: Guardar