El Defensor del Pueblo comparece mañana en el Congreso para explicar sus motivos para no recurrir la ley de Amnistía

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, comparece este miércoles en el Congreso para explicar ante las Cortes Generales su decisión de no recurrir la Ley de Amnistía tras confirmar el pasado mes de septiembre que no presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional. Será en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo a raíz de la peticiones de PP y Vox para que informe sobre la legitimidad que le asiste para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía y para dar cuenta de los motivos de su negativa a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma. Gabilondo rechazó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley "tanto por razones institucionales como de fondo", apuntando --entre otros motivos-- a que las Cortes pueden considerar que la situación de los beneficiados por la medida de gracia "no es objetivamente igual a la de otras personas que también incumplieron las leyes" en contextos ajenos al proceso independentista catalán. "No es el Defensor del Pueblo la institución llamada primariamente a impulsar la restauración del orden jurídico presuntamente vulnerado pues, a diferencia de otros sujetos del Estado de derecho, su misión esencial es la defensa de los derechos fundamentales ante las Administraciones públicas, sin interferir con el Poder Judicial", sostenía el exministro socialista y respondía así a las peticiones de "diversos ciudadanos y entidades" que le habían reclamado que la recurriese.

