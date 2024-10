Begoña Gómez pide "más transparencia" a las ONG para atraer a jóvenes en el acto de presentación de su máster

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha pedido a las ONG "más transparencia" para atraer a los jóvenes, que quieren ser --ha dicho-- protagonistas de la transformación social "con una contribución que pasa del donativo a la acción". Así se ha expresado Gómez este martes en su discurso de apertura de un acto, celebrado en CaixaForum, del máster sobre dirección de captación de fondos que codirige en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). "La 'Generación Z' no solo demanda una nueva manera de actuar, sino que también demanda más transparencia por parte de las organizaciones. La primera variable por la cual se decantan a la hora de seleccionar una ONG u otra es también ese nivel de transparencia", ha asegurado. Gómez ha insistido, en este sentido, en que el 72% de los jóvenes considera la transparencia como "un factor crucial a la hora de decidir a qué organización han de apoyar". Ha señalado que uno de los propósitos de su máster es promover que las ONG sean las plataformas donde los jóvenes puedan proyectar sus inquietudes, citando la igualdad, el cambio climático o la salud. LOS JÓVENES QUIEREN COLABORAR Quieren "ver que esos desafíos pueden tener respuesta, quieren ver que puede haber una solución y no quieren ser espectadores pasivos, quieren involucrarse de una forma directa", ha apostillado en su discurso. "Reconozcamos que los jóvenes quieren ser protagonistas de esta transformación, pero con una contribución que pasa del donativo a la acción. Es decir, hoy buscan algo más que hacer una donación económica, buscan comprometerse con una comunidad, con un colectivo", ha indicado. A su juicio, la 'Generación Z' --la que está "entre los 15 y los 24 años"-- prefiere "una colaboración más directa, conectar con otros que tienen el mismo propósito, ese propósito que les lleva a buscar soluciones a esos desafíos sobre los cuales quieren actuar". Gómez ha apostado por establecer más conversaciones con los jóvenes, ya que son el "futuro más inmediato". "Según algunos datos, parece ser que estamos un poco desconectados entre la 'Generación Z' y las organizaciones del tercer sector", ha sostenido, para recomendar que se desarrollen estrategias digitales "más robustas", por ejemplo en las redes sociales. Ha mencionado que el 55% de los jóvenes de esa generación quieren o buscan en algún momento de su vida trabajar o colaborar con alguna organización sin ánimo de lucro. "Esto nos tiene que llevar a pensar que realmente los jóvenes no están desconectados, que realmente quieren colaborar, que se identifican con los diferentes desafíos. Creo que pueden encontrar en el tercer sector ese vehículo para poder hacerlo, para poder comprometerse y ser parte de la solución", ha expuesto. Y ha comentado que el 85% de las bases de datos de las ONG son personas mayores de 45 años, "tres puntos porcentuales" más en los dos últimos años, "lo que supone un envejecimiento de la base social". DOCE AÑOS DEL MÁSTER Gómez es codirectora del Máster de formación permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones Sin Ánimo de Lucro. A propósito del máster, ha reivindicado que llevan "más de 12 años desarrollando nuevos contenidos, actualizando la formación": "Porque el tercer sector es muy cambiante y es muy cambiante, porque a su vez la sociedad se ve expuesta a continuos cambios". "Nosotros apostamos por la profesionalización a través de la formación, y como muchas veces les digo a mis alumnos: 'Cada uno de vosotros sois una gota que activa esa transformación para conseguir una mayor justicia social'", ha concluido. Sus palabras han tenido lugar un día después de que la Audiencia Provincial de Madrid aplazara su deliberación sobre el futuro de la causa porque no le había llegado desde el Juzgado de Instrucción Número 41 el recurso en el que Gómez pide el archivo. Gómez hasta hace poco codirigía también la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, que la UCM ha decidido no renovar en el contexto de la investigación judicial contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios; el rector de la universidad, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Tras su discurso, el acto ha continuado con la intervención de expertos y representantes de ONG sobre el papel de la 'Generación Z' en el futuro del tercer sector y su capacidad para impulsar el cambio social. A las puertas de CaixaForum, la organización Hazte Oír ha desplegado una pancarta contra la familia del presidente del Gobierno, a la que se refería como "La Famiglia", con fotos de la propia Gómez, de Pedro Sánchez y de su hermano David Sánchez, sobre el que se sigue una causa en un juzgado de Badajoz por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

