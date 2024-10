Puigdemont sitúa el 1-O "en el horizonte" porque "abre un camino a recorrer"

Barcelona, 1 oct (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este martes que el referéndum unilateral del 1-O de 2017 está "en el horizonte porque abría un camino a recorrer" y no era "ningún fin sino el principio de un periodo inevitablemente incierto, difícil y arriesgado".

"Seamos muchos o seamos pocos, estemos más divididos o menos, tengamos más fuerza parlamentaria o menos, el referéndum del 1-O es un hecho tan contundente que intentar hacer política prescindiendo de él es faltar al principio de realidad. No hay suficientes gomas de borrar para eliminarlo de nuestra historia y prescindir de él cuando nos planteamos el futuro de nuestra nación", ha afirmado en una declaración institucional difundida por JxCat con motivo del séptimo aniversario del referéndum unilateral.

Puigdemont, que presidió la Generalitat durante el referéndum, ha afirmado que se equivocan todos aquellos que vean el 1-O como "una cárcel de la que no se puede salir" porque no entienden "el sentido profundo e histórico de aquel hito", ya que representa, bajo su punto de vista, "la libertad de poder decidir" y que de esta capacidad "no se excluya a nadie", tampoco a los contrarios a la independencia.

En este sentido, ha reafirmado que el 1-O "está en el horizonte porque abría un camino a recorrer": "No era ningún fin sino el principio de un periodo inevitablemente incierto, difícil, arriesgado, pero a la vez imprescindible para nuestra supervivencia como nación y sociedad. Siete años de represión se han encargado de demostrarlo. Tenemos que continuar este camino", ha indicado.

El expresidente catalán ha elogiado el "ejercicio inédito de colaboración entre las instituciones y la sociedad civil, que se implicó de manera masiva" en el referéndum, a la par que ha criticado la "hostilidad descabellada de los poderes del Estado español", a los que ha acusado de desplegar "todo tipo de medios y amenazas para impedir la organización y la celebración" de la votación, que tuvo lugar "en un clima de violencia y de odio policial".

El 1-O, ha añadido Puigdemont, "forma parte del pasado y forma parte del futuro" porque es "un referente inexcusable" para hablar de la historia de Cataluña y de su "voluntad de ser nación".

"Es una referencia inevitable para construir democráticamente el futuro en libertad que toda sociedad se merece y que Cataluña se ha ganado por méritos propios", ha concluido. EFE