PSOE recurrirá la sentencia que absolvió a Camps de presuntas adjudicaciones irregulares a una empresa de la Gürtel

El PSOE ha comunicado la presentación de un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado mes de mayo absolvió al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación del que había sido acusado en el juicio del 'caso Gürtel' relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, perteneciente a la trama, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas. El anuncio del recurso se oficializó este lunes ante la sala. Con esa resolución de la Audiencia Nacional, el expresidente de la Generalitat acababa un periplo judicial sin haber sido condenado en ninguna de las diversas causas en las que ha sido investigado y juzgado. La sala en cambió sí que condenó al líder de la Gürtel, Francisco Correa, a su 'número dos', Pablo Crespo, y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', a dos años y tres meses de prisión tras el acuerdo de conformidad con el escrito de acusación de la Fiscalía. Los magistrados también condenaron a otros ocho acusados a penas de entre diez meses de prisión, como la impuesta al jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva) Enrique Bort, hasta los ocho años de cárcel, como la que recayó sobre el gerente de Orange Market Cándido Herrero. Por contra, el tribunal absolvió también a varios consellers y funcionarios de la Generalitat valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron durante los años 2004 a 2009, entre las que destacaban las relacionadas con el Open de Tenis y los contratos de los Grandes Eventos de la Generalitat Valenciana para su exposición en Fitur. En el caso de Camps, la sentencia señalaba que "no se ha acreditado por prueba alguna válida" que el expresidente "ejerciera presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna en la conducta" de la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars o en los órganos de gestión de las sociedades expositoras en el stand de Grandes Eventos de la Feria de Fitur de 2009. "Pero es más, no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos en dicho periodo, lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal", indicaba la resolución, incidiendo en que no había "registro alguno que acredite conversación alguna al respecto con Ibars --a quien el tribunal absuelve-- o cualquier de los organismos y sociedades expositoras". El fallo también se refería a uno de los elementos nucleares del juicio: las relaciones de Pérez con Camps. En concreto, los magistrados señalan que "no puede deducirse en absoluto que Camps fuera responsable de todos los actos de Pérez o que favoreciera las actividades del mismo dentro del ámbito de la contratación pública". Todo ello, continúan, "más allá de la opinión de terceras personas y de las escasas escuchas telefónicas entre ambos durante Navidades, y que el propio Camps fuera a actos de celebración personales" de 'El Bigotes', como la boda de su hija. El expresidente fue juzgado en esta pieza de 'Gürtel' y por el conocido como caso de los trajes, en el que fue absuelto por un jurado popular. Asimismo, ha sido investigado en otras causas, como la visita del Papa a Valencia o la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia, que fueron archivadas.

Compartir nota: Guardar