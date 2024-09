Vox reconoce haber recibido nueve millones de un banco húngaro y alega que las entidades españolas no les financian

Vox admite haber recibido nueve millones de euros del banco húngaro MBH para financiar campañas electorales, y denuncia que se ven obligados a buscar financiación en entidades extranjeras porque las españolas no quieren apoyarles monetariamente. Fuentes de la Ejecutiva de Vox reconocen haber pedido un préstamo de algo más de nueve millones para financiar las campañas de las elecciones municipales y generales de 2023 al banco húngaro MBH. El propietario de esta entidad es Lörinc Mészáros, que según ha publicado 'El Confidencial', es el hombre más rico de Hungría y amigo de infancia del primer ministro, Viktor Orban, ahora socio de Vox en el Parlamento Europeo. Las fuentes de Vox admiten haber "buscado" financiación fuera de España y se muestran molestas con las entidades españolas, que prestan dinero a PP y PSOE y a ellos "no quieren financiarles" y sólo les han concedido algún "crédito menor". YA SE HA DEVUELTO Y todo pese a que, a su juicio, financiar a Vox "sería un buen negocio" para la banca española porque recogería las cantidades abonadas con intereses de los que actualmente se beneficia una entidad extranjera. En todo caso, subrayan que, ante el veto de los bancos españoles, no renunciarán a recabar apoyo financiero en otros países. El crédito solicitado a MBH, que es legal y está auditado, según recalcan, ya está devuelto. Vox pagó primero dos de los nueve millones y los otros siete en cuanto han percibido las subvenciones por sus resultados en las elecciones de 2023, detallan las fuentes.

Compartir nota: Guardar