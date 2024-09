Turull celebra "estar fuera de las garras" de Marchena y Llarena tras la decisión del TS

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho que está contento de "estar fuera de las garras" de los jueces Manuel Marchena y Pablo Llarena tras la decisión de este lunes del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiar el delito de malversación del 'procés'. "Cuando hoy he oído la noticia he dicho va, menos mal que salimos de las garras de estos justicieros y podemos marcharnos a buscar justicia de otros", ha dicho en una entrevista en el canal 3/24, recogida por Europa Press. El alto tribunal ha confirmado este lunes en un auto su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y varios exconsellers del Govern, al insistir "medió un beneficio personal de carácter patrimonial". Para Turull, el TS no aplica la Ley: "Hace de fanático de la unidad de España, de legislador, de agitador político, de justicieros, menos de jueces que apliquen la ley, hacen de todo". Sobre las negociaciones con el PSOE para apoyar la legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que mantienen las conversaciones con la formación pese a la falta de acuerdo: "No hemos encontrado lo que queremos, lo que queremos es muy ambicioso". UNIDAD DEL INDEPENDENTISMO Turull ha dicho que Junts quiere reconstruir la unidad del independentismo con todos los grupos parlamentarios, aunque "de momento" no hablarán con Aliança Catalana. "O salimos juntos o nos colgamos por separado. Hoy mismo tenemos otro episodio, entonces debemos bajar las hostilidades", ha defendido. Preguntado por el papel que tendrá el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Junts tras su congreso, ha dicho que la intención es que "esté muy activo y muy vinculado al partido".

