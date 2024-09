Sánchez entrega a la mujer de Navalni, Yulia Navalnaya, el Premio Internacional Vanguardia 2024

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado este lunes a la mujer del opositor ruso Alexei Navalni, Yulia Navalnaya, el Premio Internacional Vanguardia 2024, en una gala celebrada en Barcelona. El Premio Sostenibilidad ha sido para la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay; el de Empresario del año para el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels Internacional, Gabriel Escarrer, y el de Innovación y Ciencia se lo ha llevado el director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero. Además, el Premio Impulso Ciudades se ha entregado al presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el de Cultura, al escritor Eduardo Mendoza, y el Premio In Memoriam ha sido para el bioquímico Juan Oró. Al acto han asistido el presidente Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otros. "UNA RUSIA DEMOCRÁTICA" El político ruso falleció el pasado 16 de febrero en una prisión de Siberia y Navalnaya ha asegurado que está intentando continuar la labor de su marido y ha pedido no olvidar que hay que "luchar por una Rusia democrática, contra el régimen de Putin", y ha asegurado que en su país hay mucha gente que sigue luchando contra la dictadura y a favor de la democracia, textualmente. La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha agradecido el reconocimiento, y ha destacado la importancia de promover la ciencia y la educación en el ámbito científico, sobre todo entre los niños, y ha subrayado los proyectos que tienen en más de 100 países. Preguntado por el futuro del turismo, el presidente y el consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha expresado textualmente que es momento de la reflexión y de poner límites: "No podemos morir de éxito, se debe hacer una apuesta por el turismo de calidad". "INSTRUMENTOS" PARA INVESTIGADORES El ingeniero en computación Mateo Valero, Premio Innovación y Ciencia, ha celebrado la investigación puntera que se haga en Catalunya y en el resto de España: "Los investigadores necesitamos instrumentos, y el mejor de ellos es el computador". El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha destacado que Barcelona es una ciudad con activos únicos y que la Fira se ha convertido en "un modelo de éxito de la colaboración público-privada", con una gobernanza de mirada larga. Por su parte, el escritor Eduardo Mendoza ha afirmado es optimista con el futuro del sector del libro: "Yo creo que hay un cierto pesimismo que no se justifica con la cifras reales", ha expresado, y ha augurado que los libros seguirán siendo importantes durante mucho tiempo. El sobrino bisnieto de Juan Oró, Juan Oró Trilla, ha recogido el Premio In Memoriam y ha elogiado el legado del premiado: "Creo que este premio puede servir de inspiración a gente más jóven, científicos españoles jóvenes, que se podrían inspirar en él".

