Ortuzar avisa que el PNV "hará cumplir" los acuerdos con el PSOE en materia de bilateralidad y reconocimiento nacional

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que el PNV "va a cumplir y hacer cumplir" los compromisos en materia de autogobierno pactados con el PSOE en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, en el que se incluye "el reconocimiento nacional de Euskadi y un sistema de garantías basado en la bilateralidad" como "ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos". El líder 'jeltzale' ha lanzado este mensaje en el 'Alderdi Eguna', el 'Día del Partido' del PNV, en el que ha afirmado que la formación 'que preside necesita "más chispa que nunca" y ha llamado a "no contagiarse" de las especulaciones sobre su futuro político en el proceso de renovación interna que inicia ahora este partido. Ortuzar, en su intervención ante los afiliados y simpatizantes del PNV congregados en Foronda (Álava) para asistir al 'Alderdi Eguna', se ha referido a cuestiones como el debate sobre la reforma del autogobierno, la situación de Venezuela, y el proceso interno que afronta la formación 'jeltzale'. En su intervención, ha reconocido que en estos momentos, el PNV "necesita más chispa que nunca", por lo que es necesario "salir" de este 'Alderdi Eguna' "con la chispa a tope". En este sentido, y en referencia al proceso interno que afronta PNV, ha explicado que esta es una labor destinada a "cambiar y mantener lo que haya que mantener"; y que, en todo caso, hay que "valorar lo conseguido y analizar" el trabajo realizado "sin rehuir la crítica y la autocrítica". Además, parafraseando al lehendakari Jose Antonio Agirre en una intervención en 1932 ante la Asamblea Nacional del PNV, ha afirmado que "hay derecho a criticar; pero sólo para construir, no para destruir". "En vuestras manos, solo en vuestras manos, estará la capacidad para elegir a las mejores para llevar las riendas de este partido", ha añadido Ortuzar, quien ha pedido a los simpatizantes y afiliados 'jeltzales' que no "se contagien" de las especulaciones en torno a su futuro político. "No me preguntéis qué voy a hacer yo; preguntaos qué tenéis que hacer vosotras y vosotros para favorecer el proceso y para que el partido salga fuerte", ha añadido. Asimismo, ha aludido al proceso para la reforma del sistema de autogobierno que en los próximos meses se reanudará en el Parlamento Vasco. Ortuzar ha advertido de la necesidad de "poner claridad" en este tema, dado que "de un lado y de otro se intenta condicionar y enrarecer el ambiente". De esa forma, ha denunciado que hay quienes "antes de empezar a hablar ya quieren hacer descarrilar" el proceso. En el caso del PSE-EE, ha lamentado que sus dirigentes "andan poniéndose la venda antes que la herida y vaticinando una pérfida entente 'abertzale'". "Se rasgan las vestiduras cada vez que invocamos el derecho a decidir; es como si nosotros les pidiéramos que cambiaran el nombre de Partido Socialista Obrero Español", ha explicado. Ortuzar ha asegurado que no perderá "ni un minuto" en "discusiones estériles", por lo que ha optado por "recordar" al PSE lo que él mismo, como presidente del PNV, y Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, firmaron en el acuerdo para la investidura de este último como presidente del Gobierno. El líder del PNV ha leído varios apartados de dicho acuerdo, en los que se recogen compromisos como "negociar y aprobar, tanto en Euskadi como con el Estado, el autogobierno futuro empleando las potencialidades de la Disposición Adicional Primera de la Constitución y de la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika". También ha recordado que el acuerdo incluye la necesidad de "negociar de buena fe y sacar adelante un acuerdo, tanto en el seno de las instituciones vascas, como en las Cortes Generales, siendo posteriormente ratificado por el pueblo vasco el acuerdo alcanzado". A su vez --ha añadido-- se contempla que "el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad, serán ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos". Ortuzar ha leído otro extracto del pacto, en el que se señala que "el acuerdo alcanzado deberá responder a las demandas mayoritarias del Parlamento de Euskadi, que, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Gernika, representa legítimamente al pueblo vasco". El dirigente 'jeltzale' ha advertido, por todo ello, que "el PNV va a cumplir y hacer cumplir este acuerdo, ¡punto!" En el caso de EH Bildu, ha reprochado a la formación soberanista los "continuos ofrecimientos, o más bien exigencias" de sus dirigentes "oficiales" para que el PNV "acuerde con ellos y solo con ellos el nuevo estatus". A su juicio, la actitud de EH Bildu no es más que "una estratagema para meter una cuña en la estabilidad de los gobiernos de nuestras instituciones", integrados por el PNV y el PSE-EE. Ortuzar ha pedido "a unos y a otros" --EH Bildu y PSE-- que "se tranquilicen y dejen de presionarnos". "Es en balde; no vamos a negociar en exclusiva ni con los unos ni con los otros. Vamos a hablar con todos", ha subrayado. Por ese motivo, les ha recomendado que "vayan preparando sus propuestas", puesto que eso mismo es lo que hará el PNV. El objetivo --según ha recordado-- es negociar un texto con el mayor respaldo político posible e intentar un pacto que prospere" en el Parlamento Vasco y en el Congreso de los Diputados y que, de esa forma, "nos traiga un nuevo autogobierno". "Ha llegado el momento; hay una oportunidad; hay que dejarse de politiquerías y de partidismos", ha manifestado. Ortuzar ha explicado que "por primera vez en muchos años, la mayoría política vasca, los actores políticos vascos, coinciden con los actores políticos mayoritarios en Madrid", lo que abre una "oportunidad". "Aprovechémosla; traigamos a Euskadi un nuevo horizonte de autogobierno", ha añadido. Por otra parte, ha lamentado las "especulaciones" que, en determinados ámbitos políticos y periodísticos, se han realizado en las últimas semanas en torno a un supuesto acercamiento del PNV al PP en el Congreso de los Diputados debido a cuestiones como la situación de Venezuela. El dirigente 'jeltzale' ha censurado que haya quien pretenda "encasillar" y "desplazar para un lado o para otro" al PNV. "En un bloque o en otro; o conmigo o contra mí. Da igual de qué se trate; mirando siempre de reojo lo que votamos, lo que proponemos, lo que decimos", ha criticado. Ortuzar ha denunciado que "a nadie le importa cuál es el fondo de las cosas, sino quién vota con quién o contra quién", una actitud que lleva a "distorsionar y devaluar la democracia". "Fijaos lo que ha pasado con el tema de las elecciones venezolanas y el reguero que se ha montado en Madrid por nuestro voto criticando el 'pucherazo' de Maduro y su represión, y apoyando al candidato opositor y parece que legítimo y democrático ganador, Edmundo González Urrutia", ha afirmado, tras lo que ha explicado que espera que este último viaje "pronto" a Euskadi. Ortuzar ha lamentado que se haya interpretado que el PNV "se estaba moviendo hacia el bloque del PP" en torno a este tema; y que "nadie quiso ver cuál era el fondo de la cuestión y lo que estaba en juego: nada menos que la democracia en Venezuela". "Nadie quiso ver que, ese mismo día, el PP votó en contra de la transferencia de Tráfico a Nafarroa. ¿Cómo puede pensar alguien que podemos compartir bloque con quien niega Autogobierno a Nafarroa, a Euskadi, por mucho que coincidamos en una votación sobre Venezuela?", ha añadido. Por ese motivo, ha manifestado que esta es una cuestión que "no va de bloques", sino de "coherencia política", y que el PNV es "coherente con su ideario". "¡Siempre con la democracia, aquí y en Venezuela; siempre con el autogobierno; siempre con la justicia social!", ha dicho.

