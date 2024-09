La UCM suprimió el máster de Begoña Gómez al ver "perjudicada" su imagen y por la "escasa demanda" de la formación

La Universidad Complutense de Madrid decidió no renovar el Máster de Formación Permanente en Transformación Social Competitiva, que formaba parte de la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez, al ver "perjudicada" su imagen además de por la "baja demanda y poco interés" del alumnado en esta formación, según ha adelantado Cadena Ser, y han confirmado a Europa Press fuentes de la Complutense. La resolución de la Comisión de Formación Permanente de la Universidad Complutense, a la que ha tenido acceso Europa Press, expone diversos motivos que justifican la no renovación de dicho máster, entre los que destacan la "perjudicada" imagen de la Universidad y la "importante devaluación reputacional y de prestigio", como consecuencia de diversos procedimientos judiciales que se relacionan con la citada formación. Por otro lado, la UCM alude a la "baja demanda y poco interés" de un posible alumnado "constatada" por la institución y cita las cancelaciones de los cursos y sus modalidades --online y semipresenciales-- que se han ido dando a lo largo de la formación y que para la Complutense indica además una "escasa demanda social" de la misma en esta temática. "En consecuencia, los ingresos a través del canon no llegan a cubrir los costes directos e indirectos generados por la actividad del Máster", recoge el centro académico y, por tanto, "no concurren las condiciones mínimas necesarias de interés público que este órgano entiende precisas para justificar el desarrollo del Título". La decisión de la UCM de no renovar la cátedra que codirigía Begoña Gómez se produjo el pasado 11 de septiembre en el contexto de la investigación que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios; el rector de la universidad madrileña, Joaquín Goyache; y el empresario Juan Carlos Barrabés, entre otros. Precisamente, uno de los hechos que se investiga es si hubo trato de favor en la creación de la citada cátedra y en la decisión de situar como codirectora a Gómez.

Compartir nota: Guardar