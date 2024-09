JUPOL acusa al Atlético de Madrid de "no dejar intervenir a la Policía" y permitir la presencia de ultras encapuchados

JUPOL ha acusado al Atlético de Madrid de "no dejar intervenir a la Policía Nacional" ante los incidentes en la grada del estadio Metropolitano por el lanzamiento de objetos al césped que obligó a paralizar más de 15 minutos el derbi contra el Real Madrid, así como de permitir desde el club la presencia de ultras del Frente Atlético, entre ellos algunos encapuchados "con simbología neonazi". "No se dejó intervenir a la Policía Nacional porque son unas instalaciones privadas de un evento privado como es la Liga", ha denunciado Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, en declaraciones al programa 'La mirada crítica' de Telecinco recogidas por Europa Press. "Esto se debe a que un club lo permite", ha continuado, censurando al presidente del Atlético, Enrique Cerezo, por sus "lamentables" declaraciones en la previa del partido y por "llevar mucho tiempo autorizando y apoyando a este grupo ultra". JUPOL ha apuntado a que la presencia de encapuchados en la grada del Frente Atlético, "un grupo ultra neonazi", es algo "bochornoso y lamentable", añadiendo que lo ocurrido ayer es "responsabilidad del club" porque son unas "instalaciones privadas" de una competición que organiza La Liga. El sindicato de la Policía ha recordado que en los estadios, como ayer en el Metropolitano, hay un comisario coordinador de la seguridad y una sala UCO de monitorización que incluye cámaras en los aledaños del estadio. "En las imágenes se ve personal de seguridad privada, junto a los capitanes y el entrenador del Atlético Madrid, pero no se ve a la Policía Nacional, porque el Atlético Madrid no quiso que se desplegara en ese momento la Policía Nacional", ha insistido. Según JUPOL, ayer durante el derbi "quisieron dar esa imagen sin que desalojaran esa grada" que inició el altercado que obligó al árbitro parar el partido. En este sentido, el sindicato ha recordado que llevan tiempo denunciado que La Liga tiene que asumir el coste del dispositivo de seguridad de los partidos al ser un evento privado y que "no recaiga en el contribuyente", en un contexto en el que, además, aumenta la violencia ultra en el fútbol. ENCAPUCHADOS CON SIMBOLOGÍA NEONAZI "Las imágenes se han vuelto en contra porque hemos visto esos encapuchados, que algunos de ellos incluso bajaron de la grada, estuvieron a pie de campo, con simbología neonazi, una imagen que ha traspasado las fronteras y estamos dando una imagen al mundo que nos recuerda a otros tiempos o incluso a otros países", ha continuado el portavoz de JUPOL. Desde el sindicato también han remarcado que la afición del Atlético es "muy grande" y va más allá de estos ultras que por parte de la Policía Nacional están "muy identificados y no tienen nada que ver con el resto que acude a ver el partido". "Esta gente no puede entrar a un estadio deportivo y tener el protagonismo que tuvo ayer, es absolutamente lamentable y hay que condenarlo", ha concluido.

