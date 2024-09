Feijóo reprende a Sánchez por la financiación: "Ha utilizado y ha mentido a Cataluña. Yo no"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la reforma del sistema de financiación para Cataluña acordada entre el PSC y ERC: "Ha utilizado y ha mentido a Cataluña. Yo no". En una entrevista de este lunes en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, ha asegurado haber "dicho siempre lo mismo en Cataluña que en cualquier lugar de España", a diferencia de Sánchez, a quien también le ha reprochado haber mentido a la comunidad en otros ámbitos como la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o los indultos a los líderes del 'procés'. "Yo no he mentido nunca. Yo le digo a los catalanes: sin vosotros, no puede funcionar nuestro país. Y si España va mal, Cataluña también irá mal", ha reivindicado el líder popular, que asegura ser perfectamente consciente de que los servicios de la comunidad tienen una mala financiación, en sus palabras. Asimismo, ha señalado que si los socialistas hubiesen tenido un mejor resultado en las elecciones catalanas no se estaría hablando de financiación: "No nos equivoquemos. Si el PSC hubiese sacado mayoría suficiente, usted y yo no estaríamos hablando de esto". De este modo, ha recriminado al PSC utilizar el "programa independentista" para gobernar la Generalitat y, a su vez, mantener su prórroga en el Gobierno en vez de presentar la propuesta en su programa electoral antes de los comicios, estrategia que considera inmoral. INDEPENDENTISMO Sobre la situación política de Cataluña desde que el presidente Salvador Illa lidera la Generalitat, ha afirmado que lo que ve "es que el independentismo está mejor con Sánchez, pero Cataluña no" y ha apuntado que Illa es un político más hábil que fiable, textualmente. "¿Por qué? Porque se ha presentado con un programa de política lingüística distinto absolutamente al que está haciendo; porque se ha presentado con un sistema de financiación distinto al que le ha comprado a los independentistas", ha argumentado Feijóo. INMIGRACIÓN Al preguntársele por la gestión de la inmigración y por si apoya aplicar en España el modelo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha denunciado que, en estos momentos, "si las mafias que trafican con seres humanos tienen que elegir la nación donde pueden operar más fácil, eligen a España". Sobre el modelo desplegado por el Ejecutivo, ha criticado que "el sistema español pasa del efecto llamada a hablar de deportaciones masivas" y que es lamentable, en sus palabras, la falta de política migratoria y el trato del Gobierno central hacia el Gobierno canario. AMNISTÍA Respecto a la Ley de Amnistía, ha sostenido que choca con el derecho europeo, un hecho que, a su juicio, "no hay ningún tribunal español que pueda evitarlo, ni el Tribunal Constitucional", al que acusa de no aceptar la recusación presentada por el PP contra tres magistrados mientras se plantea la recusación de un magistrado propuesto por los populares. "Esto no tiene precedentes. Yo comprendo que la Fiscalía ya no es la Fiscalía General del Estado, sino que ahora es la Fiscalía del Gobierno. Y el abogado del Estado es ahora el abogado de la familia de Sánchez", ha señalado Feijóo.

Compartir nota: Guardar