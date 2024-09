El PP acusa al Gobierno de no querer "negociar" la política migratoria y aconseja al PSOE "emular" a sus socios europeos

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha denunciado este lunes la "inacción" del Gobierno en política migratoria y que "se niegue a dialogar y a negociar" con el Partido Popular cuando España sufre "una crisis" y le ha ofrecido una propuesta pactada con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Dicho esto, ha aconsejado a los socialistas "emular" a sus socios europeos y los pasos que están dado en otros países de la UE. "A nosotros nos gustaría, por ejemplo, que el Partido Socialista en España emulara la reflexión que están teniendo sus homólogos socialdemócratas en el resto de Europa", ha declarado Sémper, aludiendo así implícitamente a medidas como las que están tomando países como Reino Unido o Alemania. Así por ejemplo, el canciller alemán Olaf Scholz, ha apostado por la instauración de controles en todas las fronteras para limitar la entrada de personas de forma ilegal en el país. En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha señalado que el PP ha ofrecido al Gobierno la propuesta que acordó con el presidente de Canarias, con "iniciativas concretas", ya que, según ha dicho, hay una "crisis humanitaria" en las islas. "Tenemos una crisis de inmigración", ha enfatizado. En este punto, Sémper ha dicho que "el Gobierno se niega a dialogar y a negociar con el Partido Popular". "La situación de la ausencia de política migratoria en España es única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno, que se niega a hablar con el principal partido de la oposición y partido más votado, que es el Partido Popular", ha aseverado. SÉMPER DENUNCIA QUE LA RESPUESTA SEA "EL PORTAZO" Así, ha indicado que el PP intenta "ofrecer alternativas" pero la respuesta es "no" y el "portazo" cuando "el Partido Popular siempre está dispuesto a hablar". "La respuesta es que el Gobierno no quiere", ha manifestado, para añadir que no tiene constancia de ningún contacto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para hablar de este asunto. Así, ha insistido en que al PP le preocupa que "la parálisis" y "la ausencia de políticas migratorias en España", algo que, a su juicio, está "teniendo consecuencias de todo tipo y de todo orden, sociales y humanitarias". "Humanitarias para los inmigrantes y sociales también para los españoles. Y ante esto la respuesta del Gobierno es la inacción", ha enfatizado. Tras denunciar la actitud "absolutamente irresponsable" del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, el portavoz del PP le ha acusado de carecer de "la sensibilidad necesaria" y el "rigor necesario" para abordar este problema. "No tiene sensibilidad con los inmigrantes, no tiene sensibilidad con los españoles y no tiene la altura de miras que requiere un Gobierno a la altura de este reto", ha declarado el portavoz de los 'populares'. SE NECESITA UNA "SOLUCIÓN URGENTE" A renglón seguido, ha aludido a la "tragedia" ocurrida este fin de semana en las aguas de la isla de El Hierro, con "el estremecedor dato de cerca de 10 muertos hasta la fecha y decenas de desaparecidos". Además, ha añadido que a largo del día de hoy se han rescatado "ya a 77 personas también en esas aguas". "Por lo tanto, la crisis migratoria sigue siendo una crisis que necesita de una solución urgente y un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y las comunidades autónomas", ha declarado, para subrayar que tiene que intentar que estos "dramas" y esta "llegada masiva de inmigrantes" en "unas condiciones infrahumanas" no vuelvan a repetirse. MÁS VIAJES DE FEIJÓO A PAÍSES EUROPEOS PRÓXIMAMENTE En cuanto a si Alberto Núñez Feijóo tiene previsto algún otro viaje en el marco de su gira para recabar apoyos para su alianza europea contra la inmigración ilegal, tras visitar Grecia e Italia, Sémper ha confirmado que habrá más citas pero no están concretadas. "Nuestra posición en Europa es conocida, es vanguardia. Somos un partido, el principal partido en la Unión Europea, con un amplio nivel de influencia. Y vamos a aprovechar estas herramientas, esta oportunidad también para influir en todas las políticas, entre ellas las de inmigración", ha dicho, para añadir que al PP le gustaría que el PSOE "emulara" la reflexión que están teniendo sus homólogos socialdemócratas en el resto de Europa.

