Ayuso ve al alcalde de Fuenlabrada "ejemplo de persecución a menores migrantes" tras su "numerito" con La Cantueña

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), de "ejemplo de persecución a menores inmigrantes por el hecho de serlo" tras su "numerito" con el centro de primera acogida en La Cantueña. La mandataria autonómica ha ironizado con lo progresistas que son en el PSOE "para el anuncio" y lo humanos que son con el inmigrante pero "que esté lejos de casa". "En cuanto levantamos un centro para acogerles y también para darles formación, insisto en el cumplimiento de nuestra obligación, ya han empezado a señalarles, a estigmatizarles, solo falta perseguirles por el municipio", ha censurado en su intervención tras la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Madrid celebrado en Boadilla del Monte. El centro de La Cantueña ha provocado el choque entre el Ejecutivo regional y el alcalde de Fuenlabrada desde hace meses con intentos de paralización judicial por parte de Ayala. Finalmente este fin de semana llegaron ya los primeros menores para iniciar su "proceso de integración" en la sociedad española. Ayuso ha defendido el centro como muestra de su "absoluta responsabilidad" en cumplimiento de la Ley del Menor frente a una "dejación de funciones" del Ejecutivo central en materia de defensa de fronteras. "Mientras el aeropuerto de Madrid-Barajas es un desastre, la entrada de inmigrantes que se dejan la vida en el mar es un completo desastre y un drama, nosotros cumplimos con nuestro deber", ha defendido Isabel Díaz Ayuso. Al hilo, ha asegurado que el Gobierno nacional, como parte de su "degradación institucional", ya no "protege a su población ni se adelanta a los problemas que es evidente que están llegando y que se van a multiplicar". OBJETIVO: EL SUR Y EL HENARES Durante esta intervención también ha señalado el sur y el Corredor del Henares --donde aún mantiene el PSOE ayuntamientos como Fuenlabrada, San Fernando de Henares o Getafe-- como sitios donde el PP tiene que trabajar "especialmente" junto a otras zonas de la Comunidad de Madrid donde son "objetivo por parte del Gobierno". Ha pedido incidir también en la situación de Cercanías Madrid que es "fruto del abandono sistemático" al que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "sometido a la región". "Quizás porque somos leales a España y no estamos en otros discursos", ha planteado. A renglón seguido, ha cargado contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que "no está para otra cosa más que a desestabilizar los gobierno locales, a enredar, a buscar protagonismo" y ha ironizado con los problemas internos del PSOE en Madrid afirmando que "cada uno se autodestruye como quiere". "Pero sí que es verdad que acaba convirtiéndose en una distorsión para el día a día de muchos de nuestros alcaldes", ha advertido. Ayuso ha ejemplificado esto con la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, que no ha hecho "otra cosa más que cumplir con su obligación" y que por ello es "la presa a batir" por parte de "este proyecto cada vez más autoritario que no respeta nada y que intenta imponer políticas socialistas desastrosas".

