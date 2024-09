Turull afirma que el 1-O "salió bien porque todo el mundo prefirió ser útil a ser importante"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que el referéndum del 1 de octubre de 2017 "salió bien porque todo el mundo prefirió ser útil a ser importante" y ha llamado a ser autoexigentes para lograr la independencia de Catalunya. Lo ha dicho en un acto conmemorativo del séptimo aniversario del referéndum del 1 de octubre titulado 'Vam votar, vam guanyar' celebrado en el Centre Cultural Calisay de Arenys de Mar (Barcelona) organizado por Junts. En el mismo han participado el presidente del Parlament, Josep Rull; el secretario general de Junts, Jordi Turull; los exconsellers de la Generalitat Meritxell Borràs y Joaquim Forn; el eurodiputado electo, Toni Comín, y el diputado Lluís Puig --ambos han intervenido de forma telemática--, moderados por el alcalde de Arenys, Estanis Fors, quienes les ha presentado como los "artífices de los preparativos" del 1-O. Todos ellos formaban parte del Govern cuando se celebró el referéndum, pero en su intervención, Turull ha precisado que el 1-O no fue gracias a los políticos sino que "fue gracias a miles, miles y miles de personas. El referéndum no tiene un nombre y apellidos, tiene nombres y apellidos de centenares de miles de personas". En esta línea, Josep Rull ha destacado que "la unidad fue granítica" porque era un objetivo que, en sus palabras, no pertenecía a Junts, ERC o CUP. "Incorporamos un sentido de la generoridad, un sentido de que la nación no nos pertenece a nosotros, sino a las generaciones futuras. Los que perpetraron un 1-O sangriento esperaban un pueblo pusilánime y se encontraron un pueblo digno", ha dicho el presidente del Parlament. BORRÀS Borràs, en la linea de lo asegurado por Turull, ha afirmado que "ese día lleva el nombre de todos los ciudadanos que tuvieron la voluntad de simplemente votar" y que todo ello no hubiera sido posible sin la implicación sin la implicación de todo el mundo local, gracias al cual, ha dicho, las urnas llegaron a los colegios electorales. "Me quedo con el compromiso de la gente de hacer realidad un tema que parecía imposible, hacer un referéndum", ha indicado la consellera. FORN Para Forn, el censo universal que permitió que las personas pudieran votar en cualquier colegio fue una de las claves del 1-O, aunque implicó "un esfuerzo muy grande de las personas que organizaban que lograron una victoria clara y arrolladora". "Nadie puede olvidar las imágenes de la violencia policial. Recordar lo que hizo la gente por el país queda en nuestro interior y es lo que nos ayudaba a avanzar en momentos de duda", ha dicho el exconseller de Interior. COMÍN Comín también se ha referido a las cargas policiales del 1-O: "En Europa nadie entendió que un gobierno pacífico que había hecho un referendum acabara en la cárcel. Por eso Pedro Sánchez ha impulsado la amnistía", ha manifestado, tras asegurar que la represión no gusta a las instituciones europeas, pero sobre la independencia hay de todo, en sus palabras. El eurodiputado electo ha señalado como uno de sus principales recuerdos del 1-O la barrera humana en los colegios electorales y el hecho de que previamente no se encontraran las urnas. PUIG Lluís Puig ha presentado como "bidelincuente" en referencia por su doble imputación en la causa del 1-O y de las obras de Sijena y ha advertido de las consecuencias de atacar, en sus palabras, la cultura catalana. "El patrimonio material e inmaterial, la cultura catalana, es lo que nos hace sentir nación, pueblo y ganas de ser libres. El expolio de las obras de Lleida viene orquestada años atrás por el obispo de Fraga para guillotinar las relaciones entre Catalunya y Aragón, como antes se guillotinaron las de Catalunya y Francia", ha sentenciado.

