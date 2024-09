Junts exige al Gobierno "propuestas que mejoren" Cataluña si quiere aprobar la senda del déficit

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido al Gobierno de España de que "si se quiere aprobar otra senda de estabilidad" y desea "avanzar" deberá presentar "una propuesta que realmente mejore las condiciones de Cataluña y de los catalanes". "Si se cumple con Cataluña, nosotros también lo hacemos", ha afirmado. Además, ante el séptimo aniversario del referéndum celebrado en Cataluña, ha asegurado que "poner urnas no es ni será nunca un golpe de Estado" y ha defendido que el 1 de octubre fue "un acto de democracia". De forma previa al inicio del Alderdi Eguna del PNV en las vitorianas campas de Foronda, al que ha asistido como invitada, Nogueras ha "aprovechado para recordar" que el próximos martes se cumple el séptimo aniversario del 1 de octubre. "Y todavía somos. Aún estamos aquí, y el 1 de octubre pone de manifiesto una forma de hacer muy concreta, que es la forma de hacer del pueblo de Cataluña", ha reivindicado. Además, ha calificado de "paradójico" que "algunos tachen ese acto de democracia, que fue el 1 de octubre, como un golpe de Estado". "Poner urnas no es ni será nunca un golpe de Estado", ha advertido. También ha querido enviar "un mensaje muy nítido" al Gobierno de España. "Nosotros no especulamos. Nosotros valoramos las cosas en función de los hechos. Y aquí hay un hecho irrefutable, que es que el Gobierno español retiró la senda de estabilidad, y lo hizo a pesar de que todos esos especuladores decían que no había alternativa", ha manifestado. Por ello, ha añadido que "si se quiere aprobar otra senda de estabilidad, si se quiere avanzar", el Gobierno deberá presentar "una propuesta que realmente mejore las condiciones de Cataluña y de los catalanes". "Como hemos dicho siempre, si quieren que las cosas sean diferentes deben hacerlas muy diferentes. Y si se cumple con Cataluña, nosotros también lo hacemos", ha manifestado. ALDERDI Y PNV Por otra parte, Nogueras se ha mostrado "encantadísima" de estar "en un día tan especial para los nacionalistas vascos". "Estamos encantadísimos de estar aquí hoy. Respetamos mucho, y sabemos que es mutuo, las naciones sin estado, respetamos muchísimo las voluntades de cada nación y también el ritmo de cada nación", ha señalado. Según ha añadido, con el PNV "en particular" a Junts le unen "muchas cosas". "Compartimos también muchas cosas, pero me gustaría destacar una de las cosas que compartimos con el PNV, que es el diagnóstico. A partir de ahí, a partir de este diagnóstico, es cada nación que decide qué relación establece con España", ha concluido.

