IU afirma que la izquierda debe "cambiar de ánimo" y pasar a la "ofensiva" en la batalla cultural ante la ultraderecha

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reivindicado que la izquierda tiene que hacer un "cambio de ánimo", ante el avance de la ultraderecha, y pasar a la ofensiva en el plano político y cultural ante la ola reaccionaria. Para ello su formación desplegará, como desgranó ya en julio una 'Convocatoria por la democracia' a la que invitará a sindicatos, asociaciones, otras organizaciones políticas y colectivos sociales para buscar soluciones ante el avance de la extrema derecha. Maíllo se ha expresado en estos términos en el marco de la fiesta anual del PCE, donde ha compartido una mesa de análisis junto a la secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, y la dirigente de la formación, Amanda Meyer. Durante su intervención, ha resaltado que IU está orgullosa de su "patrimonio" político que vehicula la interlocución directa con la sociedad y la "acumulación de fuerzas", en línea con su "tradición" de apostar por la unidad popular y tejer alianzas. En esta línea, ha apuntado que el diagnóstico del ciclo político evidencia de que "se ha quedado en el camino gente (de izquierdas) que quiere militar", pero de otra forma diferente a como se hace en los partidos. De esta forma ha reivindicado erigir espacios "amables" de participación política, sobre todo pensando en las personas progresistas valiosas y que no pertenecen a organizaciones políticas. Por ello, el coordinador de IU ha recalcado que esa 'Convocatoria por la democracia' es una interpelación directa a la sociedad, no un debate interno de su organización, para dar "herramientas de reflexión política" y "empoderamiento" colectivo a toda la base progresista. ALERTA DEL "GAMBERRISMO POLÍTICO" EN LOS JÓVENES Maíllo ha recalcado que, ante el avance de la ola reaccionaria, la izquierda tiene que "cambiar su estado de ánimo" y salir a la "ofensiva" con el objetivo de disputar y cambiar la "hegemonía" del debate político, como por ejemplo en el campo de la migración, la seguridad o abanderar conceptos como la libertad. "Estamos demasiado tiempo dedicados a observar, a escandalizarnos, a reaccionar con indignación a lo que otros van marcando en la agenda política", ha apostillado Maíllo para alertar también de las fórmulas de "gamberrismo político" que trata de penetrar en los jóvenes y bajo su apariencia de "antisistema" al final son los "mayores representantes de las élites". Asimismo, el coordinador de IU ha diagnosticado que la izquierda ha estado también en "estado de shock" ante la "estrategia de la maquinaria del fango" y ahora debe reaccionar para retomar la iniciativa. "La 'Convocatoria por la democracia' es una interpelación ciudadana que pretende cambiar un estado de ánimo, que pretende salir a la ofensiva desde la disputa del lenguaje. No vamos a permitir que otros se apropien del término de libertad, del término de democracia", ha exhortado Maíllo. Al hilo, ha recetado que la izquierda en todos los niveles debe salir en defensa de valores como la sanidad o la educación públicas, así como de las conquistas en materias laborales y sociales.

