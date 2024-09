Junqueras abre la puerta a "acoger" a nombres de otras listas que postulan al congreso de ERC

El expresidente de ERC y candidato a volver a dirigir el partido, Oriol Junqueras, ha mostrado este sábado su voluntad de "acoger" a nombres de otras candidaturas que postulan al congreso del partido del 30 de noviembre, así como a personas que otros ámbitos que aún no forman parte de las listas que se disputan la dirección republicana. Así se ha expresado en un acto de su candidatura 'Militància Decidim' al congreso de ERC, donde ha presentado 13 integrantes de su lista para volver a dirigir la formación, que estará integrada por una treintena de miembros cuando se presente por completo. "Atendiendo a que cada día intentamos hablar con todos en todos los lugares del territorios, también intentaremos incorporar, incluir, acoger, todas las sensibilidades de todos los territorios", ha expresado, lo que implica también, según apunta, personas de otras candidaturas que se presentan al congreso. Junqueras ha añadido que tendrán "la oportunidad de trabajar con mucha gente", y ha remarcado que se puede trabajar al servicio de Cataluña, textualmente, no sólo desde la dirección nacional de ERC, sino también desde otros muchos ámbitos de responsabilidad. "Estamos convencidos que, no sólo que no sobra nadie, sino que nos falta mucha gente. Nuestra vocación es la de sumar, lo ha sido siempre y lo continuará siendo ahora y en el futuro", ha subrayado. CUATRO LISTAS La candidaturas de Junqueras es una de las cuatro listas que se presentan al congreso de ERC, a la que se suman una cercana a la actual secretaria general en funciones, Marta Rovira, y otras dos críticas con el trabajo de la dirección republicana de los últimos años. En el acto de este sábado, Junqueras ha presentado 13 miembros de su lista, entre los que se encuentra la eurodiputada Diana Riba como candidata a la presidencia adjunta de ERC. Ha remarcado que la mayoría de los miembros presentados este sábado no provienen de la actual dirección de ERC, y que en la elección se ha priorizado dar mayor peso al mundo "municipalista".

Compartir nota: Guardar