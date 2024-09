Capellán urge a Sánchez a acelerar el corredor ferroviario cantábrico-mediterráneo para que sea posible en 2040

El presidente del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, ha pedido al Gobierno de España que "impulse y acelere el corredor ferroviario cantábrico-mediterráneo para que éste sea posible en el año 2040 y no en el año 2050". Gonzalo Capellán ha anunciado esta reclamación tras la reunión que ha mantenido este viernes en el palacio de La Moncloa con Pedro Sánchez, dentro de la ronda de encuentros bilaterales que el presidente está manteniendo con los mandatarios autonómicos. Esta mañana ha recibido a la 'popular' María José Saénz de Buruaga (Cantabria) y posteriormente a Gonzalo Capellán. Por la tarde será el turno del socialista Adrián Barbón (Asturias). Tras la reunión -que ha durado alrededor de una hora- el dirigente riojano ha valorado que ha sido "cordial" y una "muy buena oportunidad" para trasladar al presidente nacional "las preocupaciones y los asuntos de interés que afectan a los riojanos para su presente y su futuro". Una vez puestos sobre la mesa los temas y, después de esa escucha, ha afirmado, "en los próximos meses iremos viendo si nuestras peticiones son atendidas y si tienen resultados". Gonzalo Capellán ha explicado ante los medios que "La Rioja es una ccaa que quiere seguir contribuyendo al progreso de España. Es una de las ccaa que atesora un gran potencial pero hay unos déficits vinculados a esa necesidad de apoyo por parte del Estado como ocurre, por ejemplo, con las infraestructuras". "GRÁN DÉFICIT EN INFRAESTRUCTURAS" Por ello -ha subrayado- "es necesario la colaboración entre ambas instituciones, sobre todo, en uno de los temas que más lastra el potencial de las empresas y la economía en nuestra región como es el gran déficit en infraestructuras de comunicación". Ante este punto, Capellán ha explicado que "el presidente Sánchez es consciente" y, por ello, "le he planteado la necesidad de que el ferrocarril y las conexiones entre La Rioja y Madrid cuenten con más frecuencias y horarios". Además de acelerar el corredor ferroviario, a corto plazo, ha pedido "mejorar las conexiones en tren con otros puntos de España pero, sobre todo, con Madrid. Por ello, espero que el material rodante nuevo -que llegará a lo largo del primer semestre de 2025- entre en activo y mejore con un tren más. Con un tren directo que pare en Calahorra, de ida y vuelta, y que además lo haga en tres horas". REBAJA TASAS AEROPORTUARIAS También se ha referido al aeropuerto de Agoncillo "que está infrautilizado. Necesitamos la colaboración del Estado" y entre los planteamientos está la declaración del aeropuerto como Obligación de Servicio Público y la rebaja de las tasas aeroportuarias porque "despertaría más atractivo a las aerolíneas e incluso ha planteado el interés de 'charterizar' vuelos". Sobre el transporte por carretera, le ha recordado a Pedro Sánchez "el gran pacto por las infraestructuras" que se aprobó en el Parlamento de La Rioja y ha puesto el énfasis en la liberalización de la AP-68, "todo ello con los enlaces necesarios para mejorar las conexiones". EFECTO FRONTERA Otro de los asuntos abordados en el encuentro ha sido la necesidad de aplicar el Artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, que prevé compensaciones del Estado a la Comunidad Autónoma como consecuencia del efecto frontera, algo que no se ha producido de manera efectiva en los últimos años. A este respecto, el presidente Capellán ha instado al Gobierno de España a que convoque a la mayor brevedad posible la Comisión mixta del Artículo 46 en las que ambas administraciones puedan debatir estas compensaciones y "corregir el desequilibrio, por ejemplo, a través de las demandas relativas al aeropuerto". Pero también "tenemos algunas inversiones importantes que podrían acelerarse con esa compensación y colaboración del estado" como, por ejemplo, en la ayuda económica "para los dos centros de Formación Profesional integrada que tenemos programado para Calahorra y Logroño", o también "en la ampliación del San Pedro o los estudios de Medicina". "Necesitamos contar con la colaboración del Gobierno de España para atraer a profesionales en Atención Primaria" pero también para acometer una línea de choque de prevención por la salud mental. En otro orden de asuntos, y sobre los fondos europeos ha pedido "más flexibilidad y ampliación de plazos para aprovecharlos". También ha pedido " corresponsabilidad" de Estado como por ejemplo "con la LOSU, la ley de universidades, que no tiene la financiación, o sobre la dependencia". Sobre este último factor -ha explicado- "la Ley vigente establece que la aportación de las ccaa será al menos igual a la del estado, pero en la práctica no es así". "La Rioja tiene una inversión de 150 millones de euros y la aportación del estado es solo del 23 por ciento", ha lamentado. También ha pedido mayor compromiso con el sector agroganadero, sobre todo para mejorar y revisar la Ley de la Cadena Alimentaria. REUNIÓN "CORDIAL Y CONSTRUCTIVA" Tras la comparecencia de Gonzalo Capellán, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado que la reunión ha sido "cordial, amable y constructiva". Le ha agradecido "la claridad" en la reunión. Ha indicado "que hoy se ha procedido a ingresar las entregas a cuenta, su actualización, 173 millones de euros para la comunidad de La Rioja, de un total que en el año 2024 para La Rioja será de 1.255 millones de euros". "Hoy es un día importante, creo que también para las arcas de las comunidades autónomas, con las transferencias que se están haciendo desde el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España". En ese sentido, decir también que la financiación para el año 2024 de La Rioja arrojó un total de 1.400 millones de euros, un 22% más que el año anterior y un 42% más que el último presupuesto que aprobó La Rioja con fondos del Gobierno de España en manos de Mariano Rajoy". Además, ha indicado, "el presidente Gonzalo Capellán ha sido claro en peticiones que entendemos son justas" como con la nueva variante Rincón de Soto que "tardará en llegar" pero que también se han implementado nuevos trenes para la conexión Logroño-Zaragoza, por ejemplo, "y el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a buscar fórmulas para aumentar junto al ministro Óscar Puente de Transporte la frecuencia de los trenes entre Madrid y Logroño". Sobre la necesidad de potenciar el aeropuerto, el ministro ha asegurado que "se estudiarán mecanismos que tengan que ver con cuestiones de tasas". Entre otro orden de asuntos, ha indicado Torres, "nos parece muy justa la receptividad del presidente Pedro Sánchez para poder contar con las Glosas Emilianenses en la exposición temporal en San Millán para 2026. A Pedro Sánchez le parece que es una petición absolutamente justa".

Compartir nota: Guardar