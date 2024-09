Sémper (PP) defiende que las empresas españolas en Venezuela "se comprometan con el cambio político"

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido este jueves que las empresas españolas "se comprometan con el cambio político" en Venezuela pues, a su juicio, aquellas que "están colaborando" con el régimen de Nicolás Maduro "se equivocan". Así se ha pronunciado Sémper preguntado por las afirmaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto organizado por el Grupo Popular en el Ateneo de Madrid bajo el título '28J: el día que ganó Venezuela, donde apuntó que "las empresas que financian los regímenes autocráticos" como el de Maduro "no están trabajando para el pueblo ni para crear riqueza", sino que trabajan "exclusivamente para un régimen". El portavoz del PP ha subrayado que tanto las empresas como los ciudadanos deben estar con la libertad y que lo que está sucediendo en Venezuela "es un auténtico drama humanitario y político". "En Venezuela hay una dictadura que persigue al discrepante, lo asesina o lo encarcela, pero, además, hay hambre y la gente no tiene esperanzas de futuro porque hay una dictadura", ha indicado en una entrevista en el programa '59 segundos' de TVE, que ha recogido Europa Press. En este sentido, Sémper ha señalado que con Venezuela "no valen medias tintas", por lo que ha pedido a las empresas compromiso con el cambio político en el país. "Aquellas empresas que están colaborando con Maduro se equivocan (...) Las empresas como particulares o expolíticos que colaboren con un dictador se equivocan. En Venezuela o en cualquier otra parte del mundo. Con una dictadura no se puede colaborar", ha reiterado.

