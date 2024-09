Feijóo pide a Sánchez denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional y promete redoblar la presión diplomática

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este jueves a "redoblar la presión diplomática" en favor de Edmundo González y ha anunciado que reclamará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que denuncie a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. El Grupo Popular incluirá esta petición en una iniciativa que llevará al Pleno del Congreso del 9 de octubre para que sea juzgado por "por crímenes de lesa humanidad". Previamente, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha agradecido al PP que su ayuda "en esta lucha" y ha defendido seguir avanzando con la movilización ciudadana y con medidas como el cierre de los flujos financieros. Feijóo y Machado --ella a través de videoconferencia-- han participado en un coloquio organizado por el Grupo Popular en el Ateneo de Madrid bajo el título '28J: el día que ganó Venezuela', en el que se ha brindado una fuerte ovación a la líder opositora venezolana. "LA HISTORIA TRATARÁ MUY MAL A LOS TIBIOS Y EQUIDISTANTES" Feijóo, que ha definido a Machado como una mujer "valiente", ha recalcado que "el que resiste, gana", como decía el Nobel Camilo José Cela. Dicho esto, ha señalado que ahora les toca estar a la altura de las circunstancias y se ha comprometido a "redoblar la presión diplomática" porque "quien tiene que irse es Maduro, no Edmundo González". En este sentido, ha apostado por "activar" a los Gobiernos de los 27 para que se pronuncien en favor de González Urrutia. "Ahora lo que tenemos que hacer es activar, no solo a los Parlamentos, sino a los Gobiernos de Europa para que se posicionen", ha abundado. Feijóo ha insistido en que tienen que asumir una responsabilidad porque no se puede ser "tibio" ni "equidistante" ante lo que está ocurriendo en Venezuela. "La historia tratará muy mal a los tibios y equidistantes", ha advertido. En este punto, ha pedido a Pedro Sánchez actuar contra Maduro. "Es mi obligación pedir al Gobierno de España que denuncie a Maduro ante el Tribunal Penal Internacional", ha sentenciado. El Grupo Popular llevará al Pleno del Congreso del 9 de octubre una iniciativa pidiendo que se dicte esa orden de arresto contra Maduro y "sus cómplices" para "que sean juzgados por crímenes de lesa humanidad", según ha confirmado después el portavoz de la formación en la Cámara Baja, Miguel Tellado. "ZAPATERO HA TRABAJADO PARA QUE EDMUNDO SE FUERA" Tras sostener que el régimen de Maduro está "más débil que nunca" como prueba que haya "intensificado la represión", Feijóo ha dicho a María Corina Machado que puede contar con el PP en su lucha. "Quiero trasladarte que cuentes con nosotros, que no vamos a fallar, que la mayoría del pueblo español no le va a fallar al pueblo venezolano, que te sientas cómoda porque España es un país aliado de la democracia venezolana", ha manifestado. Además, el presidente del PP ha criticado que se tilde a su formación de "oportunista" por defender la libertad en Venezuela. "Zapatero ha trabajado para que Edmundo se fuera. Yo trabajaré para que se vaya Maduro", ha sentenciado. Tras asegurar que la política es que "la verdad le gane a la mentira", se ha mostrado convencido de que en esta ocasión en Venezuela "va a ganar la verdad". Dicho esto, ha avisado a "aquellas empresas que están colaborando con Maduro, que se equivocan". "Las empresas que crean riqueza en un país siempre son bienvenidas. Pero las empresas que financian los regímenes autocráticos no están trabajando para el pueblo ni para crear riqueza. Están trabajando exclusivamente para un régimen", ha advertido. MARÍA CORINA MACHADO APELA A SEGUIR MOVILIZÁNDOSE En su intervención, María Corina Machado ha dado las gracias a Feijóo y a sus "grandes amigos" españoles en el PP porque "han sido grandes aliados en esta lucha" por la libertad. "Lo que está pasando en Venezuela es realmente histórico", ha proclamado, para añadir que el movimiento que están construyendo es "irreversible". Dicho esto, ha defendido avanzar con medidas como el cierre de los flujos financieros. Además, ha añadido que necesitan que "la comunidad internacional avance decididamente, no solo el plano diplomático" sino también en el de la Justicia, haciendo "responsables a aquellos que están cometiendo y han cometido crímenes de lesa humanidad". Machado ha llamado a la movilización en defensa de la libertad en Venezuela este sábado 28 de septiembre. "Yo tengo profunda confianza en el pueblo de Venezuela", ha manifestado, para añadir que van a seguir avanzando en esta ruta con una "estrategia robusta" para hacer "sentir a Maduro que el costo de quedarse es mayor al de largarse". "Y cuando ese día llegue se acelerará la transición y podremos traer a nuestros hijos de vuelta a casa", ha asegurado. TELLADO LLAMA "SINVERGÜENZA POLÍTICO" A ZAPATERO En su turno, el portavoz del PP en el Congreso ha hecho un llamamiento a participar este sábado en la movilización en defensa de la democracia en Venezuela para "decirle a Nicolás Maduro que basta ya, que el ganador de las elecciones tiene que tomar posesión del cargo el próximo 10 de enero". Después, Tellado ha asegurado que "toca pedir disculpas" al pueblo venezolano "por la inaceptable posición del Gobierno de España". "Y como no lo van a hacer ellos, lo hacemos nosotros por ellos, por su silencio, por su complicidad con el dictador Maduro", ha afirmado, para añadir que ésa "no es la posición de la inmensa mayoría de los españoles". "Los españoles no estamos dispuestos a tolerar el conchabeo del Gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Maduro", ha proclamado, para criticar después el "lamentable comportamiento" del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Tellado ha dicho que el PP lamenta que un expresidente "participe en las fechorías perpetradas por la dictadura de Maduro" y ha afirmado que ni Sánchez ni Zapatero "representan a España" ni "el sentir mayoritario de los españoles". "Zapatero no fue sólo un facilitador. Zapatero es un sinvergüenza político. Esa es la realidad y hay que llamar a las cosas por su nombre", ha afirmado, para añadir que "se ha comportado como un testaferro de una dictadura" y "eso avergüenza al conjunto de la sociedad española". ÁLVAREZ DE TOLEDO: "SIN VERDAD NO HAY DEMOCRACIA" Después ha tomado la palabra la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha avisado que en la vida pública debe regir la verdad y el mandato popular. Según ha proclamado, "sin verdad no hay democracia". "El cansancio es muchas veces comprensible entre quienes han sufrido la dictadura durante tantísimos años. Es comprensible en muchos venezolanos, que llevan años de dictadura, de sufrimiento, de tortura, de represión, pero es inaceptable entre quienes tenemos el deber desde tantos lugares del mundo, de mantener la llama encendida y seguir luchando", ha aseverado, para avisar que en Venezuela "se juegan los valores fundamentales del orden liberal". Por su parte, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma ha pedido "a los gobiernos del mundo, incluido el de España", que dejen de estar "dorando la perdiz" y "digan definitivamente que Edmundo González es el presidente electo legítimo de todos los venezolanos".

