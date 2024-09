EH Bildu dice que el Gobierno no les ha pedido que no vayan a la investidura de la presidenta de México

EH Bildu acudirá a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, destacando que el Gobierno tampoco les ha pedido que no acudan al acto, según ha aclarado la portavoz del partido en el Congreso, Mertxe Aizpurua. En declaraciones a los medios de comunicación en Zarautz (Gipuzkoa), Aizpurua ha asegurado que el conflicto diplomático entre México y España "en ningún" caso les ha llevado a replantearse el viaje, pero que tampoco el Ejecutivo de Pedro Sánchez les ha reclamado que no vayan. Al hilo, ha explicado que EH Bildu ha sido invitado a acudir a la toma de posesión por el partido Morena --al que pertenece Sheinbaum-- "una organización con la que tenemos relaciones estrechas desde hace muchos años". Irá, en todo caso, El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu será quien acuda el próximo martes día 1 de octubre a la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, invitado oficialmente por el partido Morena, y a la que el Gobierno central ha decidido no participar al haber sido excluido de la invitación el rey Felipe VI.

Compartir nota: Guardar