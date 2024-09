Condenada a tres años de cárcel una conductora por el atropello mortal de dos mujeres en Sanchinarro (Madrid)

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres años y seis meses de cárcel a una mujer que atropelló mortalmente en mayo de 2022 a dos mujeres en el barrio de Sanchinarro de la capital. En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se considera a la acusada autora de un delito contra la seguridad vial (conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas toxicas sustancias estupefacientes o psicotrópicas), en concurso con dos delitos de homicidio por imprudencia grave y en concurso con un delito contra la seguridad vial. Se le aplica en la condena una atenuante muy cualificada de reparación del daño. Además, los magistrados le imponen cinco años de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, con perdida de vigencia del permiso o licencia que le habilite para la conducción. En el juicio, reconoció que conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas, admitiendo ante el tribunal que quiso quitarse la vida al no poder afrontar la desgracia que había provocado. "No encontraba sentido a mi vida y decidí dejar de vivir", ha dicho la procesada, algo que evitó su pareja al llegar a tiempo. Tras lo sucedido, hizo llegar a las familias afectadas una carta en las que les pedía perdón. Las fallecidas, de 78 y 71 años, se encontraban el 8 de mayo de 2022 esperando a cruzar la Avenida Ingeniero Emilio Herrera en un paso de peatones. La acusada iba a una velocidad excesiva y al ir a acceder a la calle perdió el control del vehículo llegando a derrapar durante 12,3 metros arrollando a las dos peatones. TRAS EL ATROPELLO, LA CONDUCTORA SALIÓ A SOCORRER A LAS VÍCTIMAS Y SE DESMAYÓ Tras el atropello, la conductora salió a socorrer a las víctimas y se desmayó. La acusada ya abonó antes del juicio las indemnizaciones establecidas por la Fiscalía de Madrid. Por ello, las familias personadas como acusación particular renunciaron entonces a las acciones penales y civiles. El fiscal solicitó en la vista una condena de seis años de cárcel para la conductora por un delito contra la seguridad vial en concurso con dos delitos de homicidio por imprudencia y conducir sin permiso. Al copiloto le reclamó una multa de 24 meses con cuota diaria de 20 euros por un delito contra la seguridad vial en concepto de cooperador necesario. Según el fiscal, la acusada, "omitiendo los deberes más elementales de cuidado y atención exigibles a cualquier conductor" dado que circulaba por una vía urbana a una velocidad excesiva, al ir a acceder a la calle Ingeniero Emilio Herrera perdió el control del vehículo "llegando a derrapar durante 12,3 metros saliéndose de la carretera arrollando a las dos peatones", siendo la velocidad en el momento del impacto al menos de 51,5 km/h. Ambas mujeres fallecieron a consecuencia del atropello. El consumo y niveles de alcohol que presentaba la acusada, según informe médico forense de fecha 4 de octubre de 2022, afectaban a sus capacidades intelectivas y físicas con afectación de la capacidad de reacción, los reflejos, capacidad visual en un grado severo. La presencia de otras sustancias Cannabis y diazepam potencian los efectos negativos del alcohol.

Compartir nota: Guardar