Yolanda Díaz defiende que queda "legislatura para largo" y Gobierno "para rato": "Lo que existe enfrente es la nada"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este miércoles que queda "legislatura para largo rato" y Ejecutivo "de coalición progresista para rato", porque "enfrente lo que existe es la nada". Así lo ha sentenciado Díaz en una atención a medios en Granada antes de reunirse con la asociación Albayzin Habitable, y a preguntas de los periodistas sobre el estado actual de la legislatura. Yolanda Díaz ha recordado que este miércoles por la mañana ha participado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados y ha respondido a una interpelación del PP, y ha aseverado que "enfrente" del Ejecutivo "lo que existe es la nada". "Por tanto, ya le anticipo con toda la esperanza que hay Gobierno de coalición progresista para rato", ha trasladado a los periodistas la vicepresidenta segunda para añadir que, "además, vamos a seguir ganando derechos", de forma que en "los próximos días vamos a llevar normas que siguen mejorando la vida de los trabajadores", que "tienen que ver con la economía social". En concreto, Yolanda Díaz ha avanzado la "buena noticia" de que seguirán "subiendo el Salario Mínimo Interprofesional", y ha incidido en subrayar que seguirán gobernando. "Hay Gobierno para rato", ha dicho. "Lo que he visto hoy, y lo veo todos los días enfrente del Gobierno de coalición progresista de España", es "la nada", ha enfatizado Yolanda Díaz, que en esa línea ha aseverado que "no hay una propuesta política desde el Partido Popular para mejorar la vida de la gente". Frente a ello, ha defendido que en el Gobierno tienen "un proyecto de país", y ha valorado la Iniciativa Legislativa Popular con la que "vamos a regularizar en estos días nada más y nada menos que a 500.000 personas migrantes que están viviendo en nuestro país", a quienes "vamos a conceder derechos", según ha resaltado. Tras añadir que "estamos actuando en el mundo del trabajo para mejorar la vida de la gente", Yolanda Díaz ha concluido sentenciando que "tenemos un proyecto y lo vamos a continuar", por lo que ha trasladado una "mala noticia a la derecha española de nuestro país", la de que "tenemos gobierno de coalición progresista para rato", ha zanjado la vicepresidenta segunda. Por otro lado, a Yolanda Díaz le han preguntado por la decisión del Gobierno de España de no enviar representación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, al rechazar la exclusión del rey Felipe VI al evento, y al respecto se ha limitado a señalar que se remitía a las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre ese asunto.

