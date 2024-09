Turull dice que seguirán "luchando" tras desestimar el TJUE el recurso de Puigdemont y Comín

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que seguirán "luchando y persistiendo" después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya desestimado este jueves el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín contra el Parlamento Europeo por no haberles reconocido inicialmente como eurodiputados tras las elecciones europeas de mayo de 2019. En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha enviado su apoyo a Comín, actual eurodiputado electo de Junts, y ha asegurado que continuarán dando "voz y voto" al veredicto de las urnas exactamente como lo dicen, en sus palabras. Con este veredicto, el TJUE avala la sentencia en la que el Tribunal General declaró que el entonces presidente de la Eurocámara, el conservador Antonio Tajani, no podía apartarse de la lista de diputados electos que las autoridades españolas le habían notificado oficialmente, lista de la que la Junta Electoral Central (JEC) dejó fuera a los dos políticos independentistas por no acudir a Madrid a acatar la Constitución.

