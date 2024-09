La Justicia rechaza investigar a Rull y Elena por la no detención de Puigdemont

Barcelona, 26 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado investigar al presidente del Parlament, Josep Rull, y al exconseller de Interior Joan Ignasi Elena, por la no detención del expresidente catalán Carles Puigdemont tras su fugaz regreso a Barcelona el pasado mes de agosto.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sala civil y penal del TSJC ha acordado no admitir las querellas que presentaron Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír en lo que respecta a los aforados, aunque no se pronuncia sobre si habría delito en el caso de los que no lo son, entre ellos el ex jefe de los Mossos d'Esquadra Eduard Sallent. EFE

