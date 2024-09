La Fiscalía pide que se rechace el intento de LaLiga de personarse en el expediente del TAD contra Tebas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que se desestime el recurso presentado por LaLiga contra el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por impedirle personarse en el expediente sancionador abierto contra su presidente, Javier Tebas, por convocar una Asamblea Extraordinaria en el verano de 2021 para tratar el acuerdo con el fondo CVC. En el escrito de alegaciones del Ministerio Público, presentado ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 y recogido por Europa Press, el fiscal indica que desde su punto de vista no se ha vulnerado el derecho fundamental de la LaLiga a la tutela judicial efectiva por indefensión dado que la resolución impugnada no impide ni ha impedido el acceso a la jurisdicción ni su derecho a la utilización de medios de prueba pertinentes para su defensa. Apunta que esto es así porque la resolución del TAD no es definitiva sino de trámite y no tiene un efectivo contenido sancionador. La Fiscalía recuerda que LaLiga impugnó la resolución de 13 de agosto de 2024 dictada por el instructor del expediente sancionador nº 69/2024 del TAD por la que se le denegaba la personación en el mencionado procedimiento, incoado contra Tebas por una presunta infracción muy grave de la Ley del Deporte como consecuencia de la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de la Liga de 12 de agosto de 2021. "AMONESTACIÓN PÚBLICA" Precisamente, el pasado 20 de septiembre trascendió que el TAD dejaba en una 'amonestación pública' el expediente sancionador por infracción muy grave que le abrió Tebas, según informó este viernes la patronal de clubes. El expediente del tribunal estaba relacionado con una denuncia realizada por el Real Madrid a raíz de la convocatoria urgente por parte del presidente de LaLiga de la Asamblea Extraordinaria en el verano de 2021 para tratar el acuerdo con el fondo internacional CVC, al que el club madridista se ha opuesto frontalmente desde el principio, incluso llevándolo a la justicia.

