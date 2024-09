Adelante Andalucía acusa a Belarra de "desacreditar a los andaluces" por aludir a la Virgen del Rocío en el Congreso

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha enzarzado en un debate en la red social X con diferentes dirigentes de Podemos por la afirmación que hizo el miércoles la diputada Ione Belarra en la sesión de control al Gobierno a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que aludió a la Virgen del Rocío. La secretaria general de Podemos, en su reproche a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por sus declaraciones acerca de "la solidaridad de los caseros" para bajar el precio de los alquileres, hizo un paralelismo afirmando que el Gobierno estaba a "un tris de pedirle a la Virgen del Rocío que baje los precios del alquiler". Esa comparativa recibió la réplica de José Ignacio García en su cuenta personal en X, que consideró que Belarra, de origen navarro, invocaba "a la Virgen del Rocío y no a San Fermín, siendo ambas cosas absurdas para bajar el alquiler", reacción que ha atribuido a una concepción según la cual, "lo andaluz es de pobres e incultos y lo del norte está bien". "El problema es que esa comparación se hace solo para desacreditar a andaluzas/es", prosiguió argumentando el portavoz de Adelante, quien se lamenta de que "siempre es objeto de mofa la religiosidad popular de los mismos". El portavoz de Adelante remarcaba la circunstancia de que esas palabras de Belarra se lanzaban a "una ministra de la que se ríen por su acento andaluz", en alusión a Montero. García, que ironizó sobre el hecho de "estar muy sensible", expresó su hartazgo ante el hecho de que "estos comentarios siempre vayan para los mismos", para precisar aquí que se hacían "en dirección sur". Las afirmaciones del portavoz de Adelante recibieron la réplica de la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, quien recordó que las palabras de Belarra evocaban a la exministra Fátima Báñez, de quien afirmó que "para no hacer su trabajo se encomendó a la Virgen del Rocío", por lo que afeó a García que "lo sabes pero vas con ello". Del rifirrafe verbal también participó el exdirigente de Podemos Pablo Echenique, hoy alejado de la primera línea política como científico del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), quien evocó la autoría de la frase de la exministra Báñez para augurar que "vas a rectificar porque no concibo que te parezca bien utilizar la mentira y la manipulación para hacer política como hace la extrema derecha". "En la izquierda podemos discrepar sin necesidad de compararnos con la extrema derecha, ¿no crees?", le rebatió José Ignacio García a Echenique, antes de mandarle "un saludo".

