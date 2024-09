Valido (CC), sobre los debates en el Pleno del Congreso: "Es como un estadio de fútbol, me da mucha vergüenza"

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, se ha dirigido este miércoles al público que seguía desde tribunas la sesión de control al Gobierno para lamentar lo que han tenido que contemplar en el hemiciclo. "Tengo la sensación de estar en un estadio de fútbol. Me gustaría que no tuvieran que ver estas cosas, me da mucha vergüenza", ha confesado. Con estas palabras ha arrancado Valido su intervención en el Pleno para defender una interpelación, justo después del agrio debate protagonizado entre el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Viendo cómo el grueso de los diputados abandonaban el Salón de Plenos justo cuando a ella le tocaba intervenir, Valido ha tirado de ironía: "Señorías, gracias por mantenerse en la Cámara, gracias por su presencia y gracias por su atención", ha soltado para empezar. DESPUÉS NOS QUEJAMOS A continuación, ha avisado a quienes sí se quedaban a escucharla de que iba a "bajar mucho el tono" y de que su intervención no sería "tan divertida" como algunas de las que se han sucedido a lo largo de la sesión. "Pero sobre todo lamento que cada vez más cuando cierro los ojos desde ahí arriba tenga la sensación de estar en un estadio de fútbol. Tenemos público incluso. Me gustaría que no tuvieran que ver estas cosas, me da mucha vergüenza. Después nos quejamos de lo que la gente piensa de nosotros, ¿no? Entre todos la mataron y ella sola se murió", ha apostillado.

Compartir nota: Guardar