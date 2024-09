Feijóo: "Si en agosto hubieran detenido a Puigdemont, hoy Sánchez no sería presidente del Gobierno"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que, si el pasado mes de agosto hubieran detenido al expresidente catalán Carles Puigdemont, hoy Pedro Sánchez "no tendría la mayoría necesaria" para seguir en Moncloa y "no sería presidente del Gobierno" de España". Así lo ha asegurado en una entrevista con 'Vanity Fair, que ha recogido Europa Press, después de que el pasado 8 de agosto, coincidiendo con el debate de investidura del socialista Salvador Illa, Puigdemont reapareciera en Barcelona, ofreciera un mitin ante cientos de manifestantes y después se diera a la fuga sin ser detenido. Al ser preguntado por qué cree que no se detuvo a Puigdemont al entrar en España, Feijóo ha señalado que "si en agosto hubieran detenido a Puigdemont, hoy Sánchez no sería presidente del Gobierno". "Si hubiera cumplido con su deber siguien do las instrucciones de detención del Supremo, hoy no tendría la mayoría necesaria para seguir siendo presidente", ha agregado. En cuanto a si le resulta más llevadera una Generalitat liderada por Salvador Illa, el líder del PP ha afirmado que "el Ejecutivo socialista gobierna en Cataluña con un programa independentista". "Lo hace porque ERC quiso, y cuando no quiera dejará de gobernar. La soberanía fiscal es un sueño que los independentistas nunca pensaron conseguir, y mucho menos sin necesidad de gobernar como ocurre ahora", ha indicado. LA SEMANA LABORAL DE CUATRO DÍAS En cuanto a la Ley de Conciliación que prepara el PP y el debate sobre la semana de cuatro días laborales, Feijóo ha subrayado que Europa "tiene un problema de envejecimiento de la población", "con más fallecimientos que nacimientos". "Lo primero es poner alfombra roja a quienes quieran ser padres en España; lo segundo es la conciliación; y lo tercero, quiero ser el presidente de la educación infantil gratuita, lo fui en Galicia y ahora quiero extenderlo a España", ha confesado. Sobre el debate de la semana laboral de cuatro días laborables, Feijóo se abre a analizarlo pero pone el foco en la productividad. "Seguro que alguna vez podemos trabajar nueve horas al día durante cuatro días a la semana. ¿Por qué no? Yo de momento prefiero hablar de un banco de horas y que los trabajadores puedan elegir cómo utilizan por razones de conciliación, y también de una jornada flexible, pero las nuevas formas de trabajo nos hacen albergar la esperanza de que podamos trabajar quizá unas pocas horas más al día, pero un día menos a la semana", ha manifestado. Así, ha dicho que el objetivo "debe ser trabajar cuatro días" pero ha admitido que España tiene "un problema de productividad". "¿Podemos trabajar cuatro días durante nueve o diez horas? La inteligencia artificial, la robótica y la tecnología nos pueden ayudar a trabajar cuatro días por semana porque los otros tres vamos a consumir y a dar mucho trabajo a personas de la industria del ocio, los viajes, la restauración, etc", ha destacado. Según Feijóo, el "objetivo a medio plazo es conseguir una España en la que trabajando cuatro días a la semana" puedan "tener la misma productividad de otros países del mundo, que probablemente también van a ir a ello". "SI UNA PAREJA USA UN CARGO PARA MEDRAR, ES REPROCHABLE" Al ser preguntado qué le parece que los familiares de los parlamentarios se hayan convertido en un arma arrojadiza, Feijóo considera que "si una pareja utiliza un cargo para medrar económica o empresarialmente, es reprochable, pero la responsabilidad última es del político". "Puede haber responsabilidad penal o no, pero la responsabilidad política es innegable. Si uno mete la pata, tendrá que asumir responsabilidades, lo que no puede es difamar a otro para buscar el empate", ha indicado. En cuanto a si cree que habría que regular la figura de la mujer del presidente del Gobierno, ha asegurado que "en 46 años de democracia nunca ha sido necesario". Sin embargo, ha admitido que "con lo que está pasando ahora quizá" deberían "concretar un poco más". "Ningún presidente del Gobierno ha tenido los problemas que tiene este, pero la legislación es muy clara en cuanto al tráfico de influencias", ha resaltado el líder del PP, en alusión a la investigación abierta a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. ADMITE QUE LE PREOCUPA EL AUGE DE LA EXTREMA DERECHA EN EUROPA Asimismo, el jefe de la oposición ha reconocido que le preocupa el auge de la extrema derecha en Europa y ha añadido que "la fragmentación política conlleva que las minorías se impongan a las mayorías". "En España, donde el PP es la fuerza más votada, estamos mejor en ese aspecto", ha agregado. Al ser preguntado si no le tienta romper las dinámicas como que la izquierda no reconozca la victoria de la oposición de Venezuela y la derecha no denuncie la situación de los palestinos en Israel, ha respondido que "hay que romperlas". "Los israelíes utilizaron la legítima defensa para repeler uno de los mayores ataques terroristas con mayor número de víctimas y rehenes. A partir de ahí han tomado decisiones que no compartimos. No tenemos prejuicios ideológicos, nos interesa la verdad. En cuanto a Venezuela, Nicolás Maduro ha conseguido que el vencedor de las elecciones tenga que exiliarse de su país porque iba a meterlo en la cárcel", ha declarado. Dicho esto, ha criticado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez tras las elecciones en Venezuela del pasado 28 de julio. "No sé si ha sido negocio, política o ideología, pero es una vergüenza lo que Zapatero y Sánchez han hecho", ha asegurado. RECONOCE QUE SE "MENSAJEA MÁS" CON AYUSO QUE CON OTROS PRESIDENTES Feijóo ha reconocido que "se mensajea más" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que con otros presidentes autonómicos, algo que achaca al hecho de que vivan los dos en Madrid- "Y a veces nos reímos un poco de las leyendas que circulan por ahí. Pero de momento está dando resultado: ella tiene mayoría absoluta y a mí es lo que más me interesa", ha apostillado. El líder del PP, que no está casado y reconoce haber votado a Felipe González en los años 80, ha señalado que ha llegado a la Presidencia del PP "sin atender reglas que se presumen obligatorias y sin deber obediencia a nadie".

Compartir nota: Guardar