Begoña Gómez acusa al juez Peinado de investigar "meras especulaciones" por "motivos ajenos a la causa"

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso en el que asegura que el juez Juan Carlos Peinado dirige la investigación en su contra por tráfico de influencias y corrupción en los negocios "atendiendo a meras especulaciones que tienen motivos ajenos a la causa". En el escrito firmado este mismo martes, al que ha tenido acceso Europa Press, su abogado se pronuncia en contra de la decisión del instructor de tomar declaración como testigo a la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresas y de solicitar a la Universidad Complutense de Madrid que detalle cuánto se pagó a la esposa del presidente del Gobierno por dirigir la cátedra 'Transformación Social Competitiva'. Defiende que la investigación "carece de fundamento" porque los hechos que se investigan "ya han sido descartados" por la Audiencia Provincial de Madrid y por dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho, asegura que "no cabe tomar la declaración testifical acordada ni requerir la documentación que se requiere" porque son "diligencias que nada tienen que ver" con el procedimiento. "Se está atendiendo a meras especulaciones interesadas que tienen motivos ajenos a la causa lo que no debe ser permitido por el juzgado, que debe velar por las garantías procesales y el respeto a nuestra Constitución", señala. Además, insiste en que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid está llevando a cabo "una investigación de carácter prospectivo". Y defiende que "no se encuentra atisbo alguno de irregularidades en los hechos investigados" que el juez encomendó revisar a la UCO. Fue el pasado 19 de septiembre cuando el juez Peinado pidió a la Complutense que informase sobre cuánto se pagó a Begoña Gómez por dirigir la cátedra 'Transformación Social Competitiva'. El instructor instó además al centro a entregar "a la mayor brevedad posible" la relación de "alumnos matriculados y asistentes a cada una de las ediciones" de la cátedra. Asimismo, el juez reclamó a la Complutense que informase sobre la "relación de cantidades pagadas, especificando número de cuentas corrientes beneficiarias, a la directora de la cátedra, director adjunto, profesor (José Manuel) Ruano y a todos los profesores". A este respecto, requirió a la Fundación La Caixa y Reale Seguros que aportasen "los expedientes de concesión de la subvención para el patrocinio de creación de la cátedra y posteriores actos de continuación o seguimiento de la misma, con toda la documentación aportada por Begoña Gómez". Días antes, el 17 de septiembre, el juez acordó citar como testigo a la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, para que comparezca el 16 de octubre a las 13.00 horas.

