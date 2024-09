AMP-El Congreso cerrará la próxima semana su comisión de investigación sobre la compra de mascarillas sin citar a Ábalos

El Congreso va a cerrar la próxima semana su comisión de investigación sobre la compra de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la pandemia de Covid-19, y lo hará sin llegar a citar, entre otros, al exministro socialista José Luis Ábalos, que dirigía Transportes cuando se firmaron los contratos con la empresa promocionada por su asesor Koldo García Izaguirre. Esta comisión, impulsada por el PSOE tras el estallido de conocido como 'caso Koldo', se creó el pasado 4 de abril y tiene de plazo para presentar sus conclusiones el próximo 2 de octubre. La intención de los socialistas era solicitar una prórroga para seguir investigando pero finalmente, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ha renunciado a pedirla. Hace una semana se había convocado a los comisionados para estudiar la solicitud de esa ampliación del plazo pero esa cita se desconvocó cuando Coalición Canaria, que tiene la representación de todo el Grupo Mixto en este órgano, comunicó al PSOE que iba a votar en contra de esa petición porque su partido considera que la prioridad ahora debe ser "dedicar todo el tiempo a resolver el drama migratorio". Las decisiones en el seno de la comisión se toman por voto ponderado, es decir, teniendo en cuenta el peso de cada grupo en el hemiciclo, lo que otorgaba a CC los ocho votos de todos los integrantes del Mixto. Si unía su 'no', al de PP y Vox, habrían sumado 178 --dos por encima de la mayoría absoluta-- y se habrían impuesto a los partidarios de la prórroga. EL PSOE QUERÍA PONER EL FOCO EN EL ENTORNO DE FEIJÓO Tras la desconvocatoria de la reunión de la comisión prevista para el martes, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, anunció que sería el PSOE el que solicitara la prórroga y justificó esta petición en la necesidad de que se les dé más tiempo para investigar la concesión de contratos por parte de la Xunta de Galicia a "empresas en las que hay familiares" del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "Queremos requerir de la Xunta toda la información que tenga que ver con los contratos de Eulen, con la cuantía de esos contratos, con cuáles eran las otras ofertas, cuántos contratos menores hay sobre esta cuestión para, en base a esa información, actuar en consecuencia y adoptar las medidas que sean necesarias", explicó López. El PSOE estuvo barajando distintas fórmulas para intentar que la comisión no 'muriera' antes de lo previsto, pero finalmente han optado por no solicitar más tiempo, con lo que las conclusiones deberían aprobarse a más tardar el miércoles 2 de octubre. SE RESERVAN LA OPCIÓN DE REABRIRLA EN EL FUTURO No obstante, los socialistas están pensando en renunciar también a presentar conclusiones, alegando que se ha podido investigar muy poco y que las mismas serían muy parciales. Además, para poder aprobar algún texto deberían recabar el concurso de todos sus socios, incluida Coalición Canaria. Eso sí, desde el PSOE apuntan que siempre pueden volver a registrar una petición para que la comisión se reabra más adelante, una decisión que corresponde al Pleno de la Cámara y que también debería contar con el apoyo de sus aliados parlamentarios. Además de los asuntos relativos a Galicia sobre los que los socialistas querían poner el foco si la comisión continuaba, este órgano se deja en el tintero otros muchos asuntos por investigar. De hecho, tenía aprobadas 131 comparecencias y se van a dejar pendientes unas 110. AYUSO Y TELLADO, ENTRE LOS PENDIENTES Y es que no han comparecido los principales protagonistas del 'caso Koldo', ni el exasesor que da nombre al caso ni el propio Ábalos. El PSOE no había incluido a su antiguo secretario de Organización en su listado de comparecientes, pero accedió a meterle en el general ante la exigencia de sus socios parlamentarios. Tampoco han llegado a comparecer varios dirigentes del PP, como el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, cuyo nombre aparece en el sumario de la investigación; y el portavoz del PP en la comisión de investigación, Elías Bendodo, que fue consejero de la Junta de Andalucía en los meses de la pandemia. También figuran en el listado de comparecientes pendientes varios presidentes autonómicos 'populares' además del gallego Alfonso Rueda, como son Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Murcia) o Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y varios de sus consejeros. DEL 'CASO KOLDO' AL 'CASO ALMERÍA' Entre abril y junio sí fueron citados a comparecer los responsables de instituciones que contrataron con la 'trama Koldo' como el exministro de Sanidad y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. También se interrogó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su condición de exmandataria de Baleares, a su sucesora en ese puesto, la 'popular' Marga Prohens, y al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que fue expresidente de Canarias durante la pandemia, además de algunos de sus consejeros. Asimismo tuvieron oportunidad de exponer ante la Cámara las conclusiones de sus informes de fiscalización sobre contratos de emergencia tanto la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, así como algunos de sus homólogos autonómicos. Pero en esta comisión no solo se ha hablado del 'caso Koldo', el conocido como 'caso mascarillas' de la Diputación de Almería ha sido otro de los ejes principales en las comparecencias de estos dos meses. Para indagar en este tema se interrogó al actual presidente de la Diputación, el 'popular' Javier Aureliano García, o al que fuese su vicepresidente, Oscar Líria, que fue detenido por el presunto cobro de mordidas durante la pandemia.

