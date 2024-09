Ábalos dice que los argumentos de Puente para encargar una auditoría no le "convencen" y que "contamina la causa"

El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto del Congreso, ha sostenido que los argumentos del ministro de Transportes, Óscar Puente, para encargar una auditoría sobre los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia no le "convencen" y cree que una investigación en paralelo "contamina la causa". Así se ha pronunciado Ábalos este martes en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha negado que en el escrito de 13 páginas que registró el lunes en el Congreso en el que pide explicaciones al actual titular de Transportes sea un aviso o una "declaración de guerra preventiva" al PSOE. "En absoluto", ha sentenciado. A colación, Ábalos ha considerado que la auditoría encargada por Puente "no es una auditoría" argumentando que, de serlo, la habría hecho una entidad independiente. "Es un informe interno. Si tú te quieres auditar no te auditas a ti mismo", ha defendido, insistiendo a la vez en que dicho informe es "incompleto, y se advierten algunas deficiencias" de las que no se sabe "si se van a pedir responsabilidades", ha argumentado. En este sentido, el exministro socialista ha lamentado que con este "informe" se contamine un proceso al haberse abierto en paralelo a una investigación penal en vigor "sin ni siquiera solicitar autorización o comunicación del juez". "Lo único que puede derivarse es la contaminación de la investigación", ha señalado. "Si el Tribunal de Cuentas ya ha fiscalizado este expediente, estos expedientes, porque fiscalizó muchos, ¿a qué viene que ahora haya un informe administrativo que venga a enmendar al Tribunal de Cuentas?", se ha preguntado. Preguntado por si teme que este informe "ayude" a su imputación, Ábalos ha admitido que "desde luego, no ayuda" y que ha "contaminado los interrogatorios" porque se les está preguntando sobre el mismo. De igual manera, ha considerado que los argumentos del socialista Óscar Puente no le "convencen" aunque ha insistido que no se siente "traicionado" por su partido pero tampoco recuerda, ha continuado, que a ningún exministro o exsecretario de Organización "se le haya dado 24 horas para renunciar a un cargo público acogiéndose a una decisión de la Ejecutiva que va más allá de lo que nuestras normas permiten", ha apostillado. SOBRE SU READMISIÓN EN EL PSOE Al ser preguntado sobre si ha obtenido una respuesta tras reclamar a la dirección federal del PSOE su readmisión como militante del partido, Ábalos ha asegurado que ha esperado el "límite máximo" de cualquier posibilidad de plazos y que, una vez superados los seis meses, ha llamado "la atención" sobre esto. "Yo he advertido de una situación que entiendo que no se puede prolongar sin medidas y estoy simplemente esperando alguna respuesta", ha explicado.

