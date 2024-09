Montero defiende la constitucionalidad de la Agencia Tributaria catalana para recaudar y gestionar todos los impuestos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la constitucionalidad que, a su juicio, supone que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude todos los impuestos tras el acuerdo fiscal con ERC, argumentando que la Carta Magna permite que las comunidades actúen como delegados o colaboradores del Estado en la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios. Así lo ha dicho la ministra Montero en la sesión de control del Senado en la que se ha sometido a seis preguntas de PP y Vox sobre el acuerdo fiscal entre PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común de financiación y comience a recaudar el cien por cien de los impuestos. En una de esas preguntas, el PP ha alertado del riesgo de "fragmentar" la Agencia Tributaria, advirtiendo de que podría incluso repercutir en el control sobre el fraude y considerándolo inconstitucional. Ante esto, la ministra Montero ha defendido la constitucionalidad de que las comunidades puedan actuar como delegados o colaboradores del Estado en la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios. LA COORDINACIÓN DE LAS AGENCIAS Con todo, Montero ha recordado que en España existen diferentes administraciones tributarias "que tienen que establecer una tarea de coordinación que se hace por parte de la Agencia Estatal para poder perseguir el fraude fiscal y tener información fiable de todos los contribuyentes con independencia de dónde se recaudan los impuestos". "Esto es un modelo ensayado en nuestro país, no es un modelo nuevo en el que diferentes entidades tributarias, administraciones tributarias colaboran para poder conseguir el fin último que es que cada contribuyente aporte a la Bolsa Común en función de lo que tienen en cuenta", ha proclamado. Por ello, se ha mostrado confiada en esa coordinación entre las diferentes administraciones territoriales con la Agencia Tributaria estatal y en la "capacidad de sumar esfuerzos". ILLA Y PUJOL Durante su intervención, el senador de PP Salvador de Foronda ha hecho referencia al encuentro que mantuvieron hace unos días el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el expresidente catalán Jordi Pujol. En este contexto, el senador 'popular' ha acusado a Illa de decirle a Pujol que su expediente "por haber defraudado" al Estado "irá a la papelera y volverá a ser honorable". "Con lo cual, ustedes han creado una nueva clase social de honorables. Los amnistiados, los defraudadores, los indemnizados, los malversadores y los sedicionistas", ha añadido. Ante esto, Montero ha reprochado al senador del PP estas acusaciones, pregúntandole si "tienes pruebas para hacer una afirmación de ese tipo": "Si no, yo le ruego que lo retire porque no puede ser gratuito que aquí alguien acuse a una persona de cometer un delito con absoluta impunidad, sin tener ningún tipo de prueba que lo pueda avalar". LA SENDA DE ESTABILIDAD En la mayoría de sus respuestas, la ministra Montero ha cargado contra el PP por adelantar su rechazo a la senda de estabilidad presentada por el Gobierno, ya que precisamente el Ejecutivo ha aplazado su tramitación al no contar con los apoyos suficientes para sacarla adelante. En cualquier caso, Montero ha reprochado que el PP quiera rechazar el techo de gasto cuando las comunidades gobernadas por los 'populares' se abstuvieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y salió adelante. Por ello, ha ahondado en sus críticas al PP por negar, según ha dicho, que las comunidades autónomas tengan menor capacidad de gasto al no estar aprobada la senda de estabilidad financiera. NEGOCIACIÓN MULTILATERAL Y BILATERAL Ante las continuas reivindicaciones del PP de negociar la reforma del sistema de financiación autonómica de manera multilateral, Montero ha apostado por combinar esta forma de negociar con la bilateralidad con los territorios. Eso sí, ha insistido en la corresponsabilidad fiscal como condición para que la solidaridad se mantenga en los mismos términos tras el concierto económico para Cataluña, señalando a las comunidades del PP por sus bajadas de impuestos. "Claro que vamos a hablar de los regalos fiscales, porque no se puede hablar de igualdad, no se puede hablar de solidaridad cuando algunas comunidades autónomas, las gobernadas por el PP, están perdonando los impuestos a la rentas más alta de este país, mientras que le piden al Estado que le dé más dinero porque no tienen suficiente para poder prestar los servicios públicos", ha sentenciado.

