PP y UPN pedirán en la Comisión de Interior medidas contra la okupación y Vox insiste en no repartir menores migrantes

El PP y UPN propondrá en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados pedir más medios policiales en las comarcas con riesgo de despoblación afectadas por la 'okupación' ilegal de viviendas, mientras que Vox insistirá en que hay que "evitar la distribución de menores extranjeros no acompañados por las regiones de España". Según el orden del día, consultado por Europa Press, el Grupo Popular someterá a debate de la Comisión de Interior de este miércoles 25 de septiembre una Proposición No de Ley (PNL) para "garantizar la seguridad de la ciudadanía, en general, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en particular". La iniciativa, en concreto, pide un "incremento de los medios personales y materiales de la Guardia Civil en las zonas rurales y territorios más dispersos, prestando especial atención a aquellas comarcas con riesgo de despoblación y/o zonas afectadas por la okupación ilegal de viviendas". UPN también quiere que el Congreso reclame que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan desalojar a los 'okupas' en un plazo máximo de 24 horas desde la denuncia. El partido navarro asegura que las denuncias por estos delitos han crecido un 60% desde el 2017 y que sólo el año pasado se registraron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles. La estadística del Ministerio del Interior recoge un descenso de casi el 9% en toda España de denuncias tramitadas por okupación de viviendas en 2023, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación como los de allanamiento. Cataluña anotó 6.258 denuncias, un 10% menos que el año anterior, aunque sumando más que Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana juntas. PETAQUEROS DE LAS NARCOLANCHAS Otra de las PNL del PP también abunda en los problemas de seguridad para solicitar "modificaciones legales que permitan la lucha eficaz contra el narcotráfico persiguiendo y condenando a los llamados 'petaqueros", en referencia a los suministradores de gasolina para las narcolanchas. Vox, por su parte, propiciará un debate sobre la acogida y reparto de menores migrantes no acompañados, lo que motivó su salida de los gobiernos autonómicos presididos por el PP. La formación de Santiago Abascal insiste en la necesidad de "tomar todas las medidas necesarias para proceder al cierre de los centros de MENA que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos". "Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata", indica el texto de Vox, que también reclama "acabar con las políticas de efecto llamada" así como incentivar las expulsiones de "todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida". En la Comisión de Interior también se debatirá una PNL de ERC sobre "la existencia de connivencia y tolerancia para con la ideología y comportamientos ultra en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". ERC se refiere a varios incidentes registrados en el "País Valencià" para pedir que se investigue "la presencia de grupos de ultraderecha en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los vínculos de algunos agentes al culto a ideas ultraderechistas".

