Junqueras se desmarca de la 'estructura B' de ERC: "Ni lo sabía ni tuve la oportunidad de saberlo"

El expresidente de ERC Oriol Junqueras se ha desmarcado este lunes de la denominada 'estructura B' de la formación, dejando claro que no sabía nada de ello: "Ni yo lo sabía ni tuve la oportunidad de saberlo porque seguro que había quien quería que no lo supiera". En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que tuvo conocimiento de las campañas que llevaba a cabo esta estructura cuando se publicaron en los medios de comunicación, y cree que sus impulsores, sin dar nombres, no se lo explicaron por falta de confianza o porque sabían que no tendrían su aval. "No tengo nada que ver. No formo parte ni de estos grupos, nada de nada, cosa de la que me siento muy orgulloso", ha recalcado Junqueras, tras reprobar las citadas campañas desde un punto de vista ético y político. Al preguntársele si la secretaria general de ERC, Mara Rovira, le informó al respecto, ha evitado responder y se ha limitado a manifestar que le desea lo mejor así como a expresarle su respeto, gratitud y consideración: "Estoy seguro que ella, como la inmensa mayoría de gente, deben pensar que estas cosas no se pueden repetir". Tras añadir que está convencido de que no hay ningún mensaje comprometedor de él sobre estas cuestiones, ha lamentado que alguien piense que iniciativas como el de los carteles sobre el Alzheimer puedan tener eficacia política, entre otras.

