Junqueras se desmarca de la 'B' de ERC: "Ni lo sabía ni tuve la oportunidad de saberlo"

El expresidente de ERC y candidato de 'Militància Decidim' al congreso del 30 de noviembre, Oriol Junqueras, se ha desmarcado este lunes de la denominada 'estructura B' de la formación, dejando claro que no sabía nada de ello: "Ni yo lo sabía ni tuve la oportunidad de saberlo porque seguro que había quien quería que no lo supiera". En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que tuvo conocimiento de las campañas que llevaba a cabo esta estructura cuando se publicaron en los medios de comunicación, y cree que sus impulsores, sin dar nombres, no se lo explicaron por falta de confianza o porque sabían que no tendrían su aval. "No tengo nada que ver. No formo parte ni de estos grupos, nada de nada, algo de lo que me siento muy orgulloso", ha recalcado Junqueras, tras reprobar las citadas campañas desde un punto de vista ético y político. Al preguntársele si la secretaria general de ERC, Marta Rovira, le informó al respecto, ha evitado responder y se ha limitado a manifestar que le desea lo mejor así como a expresarle su respeto, gratitud y consideración: "Estoy seguro que ella, como la inmensa mayoría de gente, deben pensar que estas cosas no deberían haber pasado y no se pueden repetir". Además de constatar que con Rovira tenían una amistad que querría "salvar y mantener", ha asegurado que le parece bien que pueda explicar y decir lo que crea oportuno cuando quiera tras el apunte en X realizado por la secretaria general del partido. Tras añadir que está convencido de que no hay ningún mensaje comprometedor de él sobre estas cuestiones, ha lamentado que alguien piense que iniciativas como el de los carteles sobre el alzheimer puedan tener eficacia política, entre otras. También ha aprovechado para reprochar que el congreso del partido se haga más tarde de los tres meses que fijan los estatutos para celebrar un cónclave una vez dejó la presidencia. CON PUIGDEMONT Sobre qué relación tiene con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Junqueras ha recordado que meses atrás mantuvieron una conversación "larga y agradable" en Bélgica, pero que no hablaron de cuestiones como la de la entonces posible investidura de Salvador Illa. "Nos habíamos reencontrado en otras ocasiones, pero a lo mejor fue un reencuentro más amable y propositivo. Hago una buena lectura del encuentro, y querría que no sea el último", ha recalcado el exlíder de ERC, sin esconder que hay diferencias entre ambos. FINANCIACIÓN SINGULAR Aunque no participó de las negociaciones que llevaron a ERC a apoyar la investidura de Illa, ha reiterado que había "muchas razones" para no hacerlo, pero que ahora deben trabajar para que el acuerdo con el PSC se cumpla, también el de la financiación singular. En su opinión, el acuerdo para una financiación singular tiene "elementos de incertidumbre" como el hecho de desconocer qué cifra representará la cuota de solidaridad y la importancia que deberá tener la Agència Tributària Catalana (ACT), que actualmente cuenta con casi 900 trabajadores, para poder recaudar los impuestos. Para Junqueras, el acuerdo no es factible si no se incorporan funcionarios de la Agencia Tributaria española, y ha reivindicado que en su etapa al frente de la conselleria de Economía triplicó el número de trabajadores de la ACT.

