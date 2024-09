El PSOE quiere centrar su Congreso Federal en vivienda y el auge de la ultraderecha

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado este lunes que ya ha comenzado el proceso de redacción de la ponencia marco, que servirá como base para los debates del 41 Congreso Federal y ha señalado que se debatirá mucho sobre vivienda y también sobre "el auge de la ultraderecha". Aunque no lo ha mencionado expresamente, también se espera un debate sobre financiación autonómica, después de que los socialistas firmaran un acuerdo con ERC que supone la salida de Cataluña del régimen común de las comunidades autónomas, según la formación catalana. A cargo de la coordinación de la ponencia marco están, según ha indicado, la presidenta del partido, Cristina Narbona, el presidente de la Fundación Avanza, Manuel Escudero y la secretaria de Estudios y Progamas de la Ejecutiva Federal, Idoia Mendía. "Serán ellos los que soliciten textos, informes y cualquier otro documento que pueda aportar a esta ponencia las soluciones y planteamientos ideológicos y de acción de partido ante los enormes retos a los que nos enfrentamos", ha indicado en una comparecencia en Ferraz. "LA VIVIENDA NO ES UN NEGOCIO" "Vamos a hablar mucho de vivienda, cuyo uso torticero por parte de los especuladores, está haciendo que sea imposible el acceso, no ya, a una compra sino también a un alquiler", ha indicado Peña, que añade: "No puede haber personas con 40 pisos en propiedad dedicadas al alquiler turístico mientras los jóvenes de nuestro país no pueden emanciparse". Considera por tanto que "la vivienda no es un negocio" y el sistema actual tiene "disfunciones" pero los liberales y la derecha lo defienden "a capa y espada" porque "sólo beneficia a los que más dinero ganan para hacerlos más ricos aún", apunta Peña que espera que del Congreso salgan soluciones y decisiones "urgentes". Otro de los asuntos que la dirección del PSOE quiere que ocupe parte del debate es el auge de la ultraderecha a nivel mundial, y a la que los socialdemócratas tienen que hacer frente, según sostiene. Por tanto reforzar su opción política ante esta ideología será uno de los objetivos del Congreso. Peña señala además que no hay organización política en España que "rinda mayor homenaje" a la democracia interna y a la participación de sus militantes. Subraya además que aunque Pedro Sánchez es el único precandidato que se ha presentado a las primarias, tendrá que recoger 5.300 avales. EL PP VIVE "AL DÍA" IDEOLÓGICAMENTE Por último, ha cargado contra el Partido Popular al señalar que lleva desde el año 2017 sin celebrar ningún congreso "de estas características" y por tanto es un partido "parado" que "ideológicamente vive al día". "No hay más que observar sus contradicciones diarias entre sus portavoces en todos los temas, las constantes correcciones que desde Génova tienen que hacer y los exabruptos del señor Pons, del señor Tellado o de la señora Gamarra junto al propio señor Feijóo que se dedican a diario a todo aquel que no piensa como ellos", afirma.

