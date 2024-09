Delegada del Gobierno en C-LM se descarta como alternativa a Page en el Congreso del PSOE regional

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha descartado este lunes ser la alternativa al secretario regional del PSOE y presidente regional, Emiliano García-Page, en el congreso que los socialistas castellanomanchegos van a celebrar en el mes de enero de 2025. "Nunca me he planteado nada a nivel regional", ha indicado Tolón a preguntas de los medios, quien ha añadido que el PSOE de Castilla-La Mancha tiene más de 11.000 militantes y cada uno tendrá libertad de presentarse o no como candidato. "Por mi parte, yo ya me he pronunciado y nunca me he planteado ser candidata alternativa de nadie". Así, ha añadido que hay que centrarse primero "en los más importante", en referencia al Congreso Federal del PSOE que se celebrará entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Sevilla. En esta cita, ha indicado que irá como presidenta del Comité Federal y se ha mostrado convencida de que en el encuentro va a haber "un papel no de diálogo" y que se va a dar "un espaldarazo fuerte" a las políticas del Gobierno de Pero Sánchez, "que va a ser un secretario general avalado por una gran parte de la militancia". Sobre si habrá una voz unámime dentro del PSOE en torno a la financiación singular para Cataluña, Tolón ha destacado la reunión que va a mantener Pedro Sánchez con García-Page el día 4 de octubre, así como las que habrá con el resto de presidente de otras comunidades autónomas. "Ahí tienen que llegar a acuerdos y yo espero que Castilla-La Mancha salga reforzada", ha sostenido, para poner en valor que con Pedro Sánchez la región ha recibido un 40 por ciento más de financiación con respecto a las políticas del PP, lo que ha cifrado en "35.000 millones de euros". HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD De otro lado, sobre las trabas que el Gobierno regional a la reversión del hospital Virgen de la Salud de Toledo, tal y como adelanta el Digital de Castilla-La Mancha, Tolón ha dicho que es la primera noticia que tiene. "Yo fui como alcaldesa la primera que empezó a negociar con la Tesorería de la Seguridad Social la reversión de los terrenos con la Junta y es la primera noticia", ha zanjado. También se ha referido a la votación este jueves del techo de gasto en el Congreso de los Diputados para indicar que votar no supone que Castilla-La Mancha va a dejar de percibir en torno a 230 millones de euros. "Esto significa que si el PP va por este camino, por su culpa tendrá que haber recortes no solamente en las comunidades autónomas, sino en los diferentes ayuntamientos de la región", ha dicho, para pedir a los diputados del PP por Castilla-La Mancha en la Cámara Baja votar en contra "supone que recortes, no solamente para la región, sino también para los ayuntamientos de toda la comunidad autónoma".

