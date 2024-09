PNV llama a "dar cobertura y espacio vital" a los migrantes porque serán "vascos de nueva generación"

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha emplazado a "dar cobertura y espacio vital" a los migrantes porque serán "vascos de nueva generación". Además, cree que, si la formación jeltzale llega a decir, como hizo el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ponen en riesgo "la identidad nacional" vasca, les habrían acusado de "racismo y fanatismo". En un artículo de su blog, recogido por Europa Press, Mediavilla ha afirmado que en Euskadi no hay ni "invasión" por parte de la migración ni riesgo de "pérdida de los atributos nacionales", en alusión a las palabras de Otegi de este pasado mes de agosto, en las que reclamó soberanía para regular las "políticas de inmigración" en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, que tienen "en riesgo su identidad nacional". "Si en lugar del dirigente de EH Bildu, hubiera sido un dirigente del PNV a quien se le ocurriría afirmar tal barbaridad, las acusaciones de racismo y de fanatismo habrían sido automáticas. Pero a Otegi se le perdona todo", ha indicado. El burukide ha afirmado que las dos ultimas décadas de concatenación de crisis económicas, sanitarias y humanitarias han supuesto el aumento de personas extranjeras empadronadas en los territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca, y ha recordado que el informe de migración de Ikuspegi apunta a que se ha cuadruplicado el número de migrantes empadronados desde 2004, para situarse en 275.000, el 12,4% de la población. Los datos de los que se disponen, según ha destacado, "desmienten un primer mito instalado en el imaginario de la gente como consecuencia de la desinformación" porque la mayoría de los extranjeros que llegan no son "moros" ni "musulmanes", como se apunta, ni viajan mayoritariamente en cayucos o debajo de camiones. "Esos son los casos más extremos y complicados de migración. Lo hacen en aviones, en vuelos regulares con visados temporales", ha añadido, para precisar que la mayoría de esta nueva población proviene de Latinoamérica (54%) seguida de los nacidos en países europeos (18%), mientras que del Magreb viene un 14,3% y del África subsahariana un 6,6%. Koldo Mediavilla ha recordado que las razones para migrar son económicas, por lo que "vienen a trabajar y a ganarse la vida", pero además ha señalado que desde 2016 las peticiones de protección internacional han crecido "de manera intensa". También ha subrayado que más de la mitad de los migrantes son mujeres, lo que "tiene que ver con la creciente demanda de cuidados, trabajo doméstico y el empleo de bajas cualificaciones de un sociedad cada vez más envejecida" como la vasca, con lo que acceden a trabajos que la mayoría de la población autóctona no quiere realizar. CADA VEZ MENOS MENORES Mediavilla ha puesto el acento en que hasta ahora el migrante que llegaba Euskadi "era joven y no se establecía aquí", sino que se dirigía al norte de Europa. Sin embargo, ahora no, ya que llegan mayoritariamente adultos en edad de trabajar. "Van a ser vascos y vascas de nueva generación. Como lo fueran muchos de nuestros abuelos y abuelas; nuevos vascos y vascas a los que deberemos dar cobertura, espacio vital, exigiéndoles, como a todo el mundo, compromisos, respeto y también deberes", ha añadido. Ante ello, ha indicado que "el cambio es ya estructural" porque "ha llegado para quedarse". Por eso, cree que es tiempo de que, "más allá de preocupaciones sin fundamento", el efecto migratorio se aborde "con rigor su acogida, necesidades y adaptación" al modelo de sociedad de Euskadi. "Cuanto antes lo hagamos, mejor para todos", ha concluido.

