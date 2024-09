Moreno sale de Moncloa "con las manos vacías" y urge a Sánchez a retirar el cupo catalán

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que ha salido del Palacio de la Moncloa "con las manos vacías" y sin "ningún compromiso" para la comunidad autónoma por parte del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, al que ha demandado, durante la reunión que han mantenido, que retire "lo antes posible" el "cupo catalán" porque supone la ruptura de la solidaridad y de la igualdad. Así se ha pronunciado Moreno en la comparecencia que ha realizado antes los medios de comunicación desde la Moncloa, al término de la reunión que ha mantenido con Pedro Sánchez, dentro de la ronda iniciada por el jefe del Ejecutivo español con los presidentes autonómicos. "Salgo de la reunión sin que haya ningún compromiso concreto para Andalucía. No puedo trasladar a la opinión pública ningún tipo de concreción ni compromiso porque no lo ha habido por parte del presidente", ha indicado Moreno, quien ha hecho entrega a Pedro Sánchez de un documento con cien reivindicaciones para Andalucía. Ha manifestado que Sánchez le ha trasladado que estudiará algunas de las cuestiones y que habrá respuesta. "Me voy con las manos vacías, sin resultados concretos, más allá de una conversación", según ha señalado Moreno, quien ha reconocido que más que una reunión con Pedro Sánchez, hubiera deseado un debate entre todas las comunidades en el seno de la Conferencia de Presidentes, cuya convocatoria ha reclamado al jefe del Ejecutivo. Una de las principales peticiones que Moreno ha hecho a Sánchez es que retire "lo antes posible" la financiación singular para Cataluña, el "cupo catalán", que "rompe" la solidaridad y la igualdad. Ha indicado que se trata de una "mala decisión" tanto para Cataluña como para el conjunto de España y, en especial, para Andalucía, que sería la gran "derrotada" y "gran pagana de este cupo cedido a los separatitas". (SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)

