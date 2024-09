Moreno critica que Sánchez le cite en Moncloa "sin orden del día" y augura una "foto" de la que "no va a salir nada"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, lo haya citado este viernes en el Palacio de la Moncloa sin un "orden del día" y ha augurado que de la reunión no "va a salir nada", salvo la "foto". En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Moreno --que está citado por Sánchez a las 16,00 horas en la Moncloa-- ha indicado que, sin duda, es algo "muy curioso" no haber recibido un orden del día, porque, normalmente, por "cortesía institucional" y social, cuando alguien convoca a otra persona, "le dice para qué lo convoca". "A día de hoy, no sé exactamente para qué me convoca; por tanto, yo estoy a la expectativa de sentarme esta tarde con él a ver qué me cuente, qué me quiere decir, qué me quiere proponer, qué quiere, en definitiva, de nuestra presencia hoy en el Palacio de la Moncloa", ha indicado Moreno. Aparte de escuchar lo que le traslade el presidente del Ejecutivo español, Moreno ha indicado que él también va a proponer y plantear cosas fundamentales, como que su Gobierno no puede aceptar un "cupo catalán que rompe el principio de solidaridad interterritorial y la igualdad entre los ciudadanos españoles" y ante lo que Andalucía será la "pagana". Ha manifestado que quiere intentar que Pedro Sánchez "recapacite y dé marcha atrás" ante un "cupo catalán" que "no tiene ningún sentido, que no es constitucional y que evidentemente no va a traer nada bueno para nuestro modelo territorial". De otro lado, Moreno se ha mostrado convencido de que Sánchez "teme" convocar la Conferencia de Presidentes porque no quiere ponerse frente a 14 presidentes de comunidades gobernadas por el PP que le hagan críticas con "argumentos sólidos". "Tiene miedo a los órganos multilaterales", ha apuntado Juanma Moreno, para quien lo que tendría que hacer Sánchez es poner todas las cartas boca arriba sobre la mesa y explicar qué es lo que está dispuesto a ofrecer a cada territorio. "Yo quiero ver lo que ofrece a los demás", ha indicado el presidente andaluz, para quien el debate sobre la financiación autonómica tiene que producirse entre todos los territorios, de manera multilateral. "¿Por qué tiene miedo a que hablemos todos juntos? y ¿por qué tiene miedo a que conozcamos lo que está ofreciendo a uno y a otro?", ha preguntado Juanma Moreno refiriéndose a Sánchez. En cualquier caso, Juanma Moreno ha expresado que tiene la "obligación" de acudir a una reunión con el presidente del Gobierno si es convocado: "Creo que hay que conversar en la medida que se pueda y plantear los asuntos de una manera correcta, educada e institucionalmente". Ha añadido que otra cosa es que esté de acuerdo con lo que le proponga el presidente del Gobierno, al tiempo que ha indicado que tiene el "convencimiento de que no va a salir nada" de la reunión, por los precedentes de las dos reuniones anteriores (julio de 2022 y junio de 2021). "Yo he tenido dos reuniones anteriores con el señor Sánchez y de las propuestas y peticiones que le hemos hecho, jamás se ha resuelto ninguna de ellas", ha explicado Moreno, quien ha indicado que tiene la sensación de que las reuniones convocadas por Sánchez con todos los presidentes autonómicos son una especie de "fuego de artificio" y una parte "más de esa capacidad publicitaria" de la Moncloa para intentar "blanquear" la situación con Cataluña. "Nos meten a todos los presidentes, y a cada uno nos va a decir una cosa distinta", ha indicado Moreno, quien ha recalcado que, sinceramente, no tiene la "esperanza de que salga algo bueno de esta reunión". "Creo que esto va a ser una foto, una foto que a Sánchez y a su equipo les parece que va a ser positiva, y va a ser un intento de blanquear una situación anómala que se está produciendo en nuestro modelo constitucional con el cupo catalán", ha recalcado. DESGASTAR AL ADVERSARIO De otro lado, Juanma Moreno se ha referido a la "enorme capacidad" que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez de "desgastar a sus adversarios" y que es previsible que también busque hacerlo con él porque es el presidente de la comunidad más poblada y que es fundamental "dentro de las cuentas electorales que tiene el sanchismo". "Estoy convencido de que no solamente van a intentar desgastar la política que hacemos en Andalucía, sino también mi figura o mi persona", ha indicado.

