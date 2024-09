Morant niega que la quita de la deuda esté condicionada y defiende que es "un reconocimiento a la infrafinanciación"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha negado que la quita de la deuda ofrecida por el Gobierno a la Comunitat Valenciana --que los socialistas valencianos cifran en 15.000 millones de euros-- esté condicionada y ha recalcado que esta propuesta es "un reconocimiento a la infrafinanciación" de la región, al tiempo que ha reclamado que el nuevo modelo de financiación sí que esté "condicionado a lo que hagan las comunidades autónomas" y a que por parte de estas haya "una corresponsabilidad con el dinero" recibido del Estado. En cualquier caso, se ha mostrado partidaria de abrir un "auténtico debate en profundidad" sobre la financiación autonómica "en sentido amplio" para que la quita de la deuda "no sea un parche tras otro". "El debate no es qué paga Cataluña ni qué recibe, estamos hablando de que lo que pagan los ciudadanos sea recaudado por el Gobierno de España o por su gobierno autonómico y qué reciben a cambio", ha argumentado, en declaraciones a los medios este viernes en Les Corts. Al respecto, Morant ha recalcado que el acuerdo entre el PSC y ERC refleja precisamente la "justicia fiscal" para que "paguen más los que más tienen" y ha asegurado que ella, como líder de los socialistas valencianos, lo que quiere es un acuerdo también en la Comunitat Valenciana, "y no solo pedir al Gobierno, sino ver qué hacemos aquí con la fiscalidad para que sea más justa y para construir un modelo de sociedad más justo". Por otro lado, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha sostenido que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el Debate de Política General, ha estado "muy nervioso y desesperado" porque "cree que todo el mundo está contra él", después de que los empresarios "le exijan que acuda a la cita" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que "acepte la condonación de la deuda que 'Génova' le manda que no acepte". También ha incidido en que los sindicatos "han llevado al juzgado" al gobierno de Mazón por "incumplir la palabra y recortar en más de 1.000 profesores en este inicio de curso escolar" y ha lamentado el "abandono" por parte del Ejecutivo autonómico al grado de Medicina de la Universidad de Alicante (UA). "Cree que todo el mundo está contra él, pero es él quien está contra el mundo. Está constatando que la política de barra de bar no funciona y que eso puede ser un desastre que nos puede recordar a la época de --los expresidentes de la Generalitat-- Zaplana o Camps y que aquí hemos venido a hacer política seria", ha recalcado. VE UNA "CLARA INACTUACIÓN" DEL PP Así, ha afeado al PP que todas sus propuestas de resolución "instan a que Les Corts insten a que el Gobierno de España haga". Una postura en la que Morant ve "una clara inactuación" por parte de Mazón y los 'populares' para "rentabilizar todos los millones que le están llegando del gobierno del Botànic" mientras que él "lo único que ha aportado son recortes y la motosierra". Por eso precisamente, ha argumentado, Mazón tiene "problemas con la sociedad" porque la valenciana "no se siente representada ni en los recortes ni en su fracaso en las políticas de vivienda, dependencia, sanidad o educación". Y ha insistido en que, después de haberlo "apostado todo a gobernar en Vox", un año después "ha fracasado ese gobierno ultra". "Vox ha abandonado el Consell, pero él no abandona las políticas ultra", ha censurado. Frente a ello, ha reivindicado que el PSPV es "la alternativa real" en la Comunitat. REUNIÓN SÁNCHEZ CON MAZÓN Preguntada por los asuntos a tratar en la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el jefe del Consell en la Moncloa, en el marco de los encuentros con los presidentes autonómicos, Morant ha afirmado desconocer los mismos, aunque ha incidido en que lo que sí que conoce son las "propuestas que ya ha puesto el Gobierno encima de la mesa y que Mazón ha rechazado". Entre ellas, ha enumerado, el techo de gasto "rechazado por el PP y que significa que la Comunitat va a tener 600 millones de euros menos de capacidad para poder invertir en servicios públicos", o la quita de la deuda "ofrecida por Sánchez y que 'Génova' ha mandado a sus líderes y presidentes autonómicos que no la acepten". En cualquier caso, ha reconocido "la legitimidad de Mazón como presidente", pero ha recalcado que eso "no le da derecho a renunciar a miles de millones que son de los valencianos y las valencianas". Por ello, ha pedido al jefe del Consell "responsabilidad" y que "se acuerde de lo que es" y acuda a la cita con Sánchez "como presidente de la Generalitat y no como delegado de Génova". "NO TIENE DERECHO" La líder de los socialistas valencianos ha subrayado que el PP "ha tenido la oportunidad de votar a favor de un techo de gasto que aumentaría la capacidad económica de la Comunitat Valenciana en 600 millones de euros". "No tiene derecho a haber decidido por parte de los ayuntamientos ni de la Comunitat en tener capacidad menor de gasto y tampoco tiene derecho a renunciar a esa condonación de parte de la deuda", ha remarcado. Para Morant, "es como si tienes una deuda a través de una hipoteca con el banco y el banco quiere reducírtela y tú le dices que no, es incomprensible", ha ejemplificado. Ante este escenario, ha exigido a Mazón que "no vaya a hacer oposición al Gobierno de España" porque "no es su papel", que es "el de presidir la Generalitat Valenciana, defender los intereses de los valencianos y, por tanto, discutir sobre un nuevo modelo de financiación". Finalmente, la secretaria general del PSPV ha advertido de que en este encuentro Sánchez y Mazón también tendrán que hablar de "más cosas, no sólo de lo que recibirán las comunidades autónomas por parte del Gobierno, que a día de hoy ya están recibiendo más que nunca", sino también "qué está haciendo Mazón con los impuestos y con todo ese dinero si al final está recortando en educación, vivienda o ayuda al hogar" cuando recibe "más dinero que nunca" del Ejecutivo central.

