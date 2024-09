La reunión entre Mazón y Sánchez será el 4 de octubre

La reunión entre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será, previsiblemente, el próximo 4 de octubre en Moncloa, según han confirmado a Europa Press fuentes de la administración autonómica. El jefe del Consell había avanzando este viernes que ya se ha fijado fecha para dicho encuentro, en el Mazón pretende abordar la financiación de la Comunitat Valenciana, la deuda de la dependencia y el trasvase Tajo-Segura, entre otras cuestiones. En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar el programa Viaja +65, ha sido preguntado por si ya tenía fecha para el encuentro con Sánchez y por la reunión que mantendrá la semana que viene con el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, que exigirá la multilateralidad para abordar el sistema de financiación. Mazón ha confirmado que acudirá al encuentro con Pedro Sánchez, que ya había una fecha y que sería "pronto". Asimismo, ha señalado que "además de la financiación", tiene más cuestiones que tratar y, en concreto, ha explicado que "en primer lugar" le va a "recordar que nos debe 3.500 millones de euros de la dependencia" y "1.000 millones de atención sanitaria a los desplazados" al año. También le trasladará a Sánchez que "debe" a la Comunitat Valenciana "25 recortes políticos al trasvase del Tajo Segura", las ayudas a la cerámica y el caudal ecológico de l'Albufera de València que "ha prometido y nos lo ha escamoteado". El presidente de la Generalitat ha dicho que con Sánchez "hablaré de todo lo que necesita la Comunitat Valenciana", pero no pactará "en cuarto oscuros no, porque no tengo que esconderme". A preguntas de los medios, Mazón ha subrayado que cree en la multilateralidad para abordar la financiación y ha indicado que no necesita esconderse ni ir "a ningún cuarto oscuro de los privilegios para exigir lo que le corresponde a la Comunitat Valenciana", "ni buscar fastidiar a los demás". "HASTA EL ÚLTIMO CÉNTIMO" "Nosotros sí que somos capaces de exigir hasta el último céntimo de lo que corresponde demostrando que es bueno también para España, no demostrando lo contrario, una financiación singular, un cupo particular, un privilegio contra los demás", ha remarcado. El dirigente autonómico ha asegurado que desde la Comunitat Valenciana "no chantajeamos a nadie porque no queremos ser más que nadie". "Ni privilegios frente a nadie pero no vamos a tolerar ser menos que nadie ni un minuto más, ni un céntimo más", ha apostillado. Respecto a la reunión con Moreno Bonilla, el 'president' ha indicado que a la Comunitat Valenciana y a Andalucía les unen "muchísimas cosas", como "la infrafinanciación sorprendentemente vejatoria a la que nos somete el Gobierno de España" y el tener "muchos más problemas que los demás para abordar con nuestra convicción de respuesta la sanidad pública, a la dependencia, a los servicios sociales, a la educación pública".

