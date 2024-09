AM. Gobierno dice que la Conferencia de Presidentes no es para hablar de financiación pero admite que PP puede forzarlo

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este viernes que la Conferencia de Presidentes no es el órgano para hablar de financiación autonómica, aunque admite que si el PP quiere forzar la inclusión de este tema en el orden del día, puede hacerlo. Así lo ha indicado en una comparecencia en La Moncloa después de la reunión que han mantenido este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Este último ha reprochado a Sánchez que pretenda centrar la conferencia solo en Vivienda y no hablar sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. La próxima reunión de la Conferencia de Presidentes aún no tiene fecha, aunque Sánchez ya anunció que se realizará en Cantabria y este mismo viernes, el ministro Torres ha anunciado que antes de que termine el mes de septiembre convocarán la comisión preparatoria, paso previo en el que participa el ministro con los consejeros autonómicos. Torres ha sido cuestionado por la reclamación de Rueda, de abordar la financiación autonómica en la conferencia de presidentes, y ha señalado que el Ejecutivo Central tiene la intención de actualizar el sistema de financiación a nivel multilateral, pero en el órgano que tiene las competencias para ello, es decir, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). No obstante, fuentes del Gobierno reconocen que si el PP quiere incluir ese asunto en el orden del día puede hacerlo, pues, según el reglamento, se puede incorporar un tema si cuenta con el beneplácito de al menos diez comunidades autónomas, una cifra que el PP supera. En este sentido, fuentes del Gobierno de Galicia señalan que el presidente Sánchez trasladó a Rueda que no tenía intención de hablar sobre financiación, porque a este órgano se llevan temas en los que se pueda lograr un acuerdo y no veía posible cerrar un pacto con todas las CCAA en esta materia. "NO SE VETA INICIATIVA ALGUNA" En todo caso, aunque son conscientes de que los de Alberto Núñez Feijóo intentarán debatir sobre el reparto de recursos a nivel territorial, el Ejecutivo no tiene la intención de llevar una propuesta para reformar el modelo actual. Horas después, en la tercera comparecencia del día del ministro Torres, después de la reunión entre Sánchez y el presidente andaluz. Juanma Moreno, Torres volvió por sobre este asunto y dejó entrever que si el PP quiere hablar de financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes, no se opondrán. "Tiene usted la absoluta seguridad de que cumpliremos escrupulosamente el reglamento de la Conferencia de Presidentes. Aquí no se veta iniciativa alguna, se cumple exactamente lo que todos aprobamos", ha indicado Torres, que presidirá la comisión preparatoria. NEGOCIACIÓN MULTILATERAL INCLUYE A CATALUÑA Por otro lado, dado que el Ejecutivo ha señalado que tiene la intención de negociar un nuevo sistema de financiación a nivel multilateral, el ministro Torres ha sido cuestionado sobre si también incluye a Cataluña, a pesar del pacto firmado entre socialistas y ERC para una financiación singular. Torres ha insistido en que debe hacerse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en ese órgano también participa la comunidad gobernada por Salvador Illa.

