Alcaldes del PSOE de Córdoba contra la gestión de Espadas piden presencia en el congreso

Córdoba, 20 sep (EFE).- Un grupo de alcaldes del PSOE de la provincia de Córdoba, contrarios a la gestión de Juan Espadas como líder regional de la formación, se ha opuesto a la imposición de una candidatura por la dirección del partido para el congreso federal de noviembre próximo y ha instado a su secretaria general, Rafi Crespín, a que promueva una lista de "consenso con la incorporación a la misma de los regidores municipales".

El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, que lidera este grupo, ha afirmado este viernes en un comunicado que si bien apoyan la continuidad de Pedro Sánchez al frente del partido, "discrepan de la gestión que desde la dirección del PSOE-A se ha llevado a cabo en Andalucía y que nos ha conducido a la irrelevancia absoluta, con la pérdida de la mayor parte del poder institucional".

Para este colectivo, cuya composición no se ha desvelado, se trata de "una gestión que se ha caracterizado por una crisis de liderazgo sin precedentes en el PSOE andaluz, en la que no se escucha y no se cuenta con la mayoría de alcaldes socialistas".

También acusan a la etapa de Espadas de haber "trabajado para unir las distintas sensibilidades de los socialistas andaluces, creando división en el partido y llevándolo a perder todos los procesos electorales que se han convocado en Andalucía".

"Es por estas circunstancias por las que los alcaldes y portavoces municipales consideran que ha llegado el momento de que la voz de los municipios se escuche y se tengan en cuenta sus reivindicaciones", ha añadido el alcalde de Iznájar.

Para Lope Ruiz es "imprescindible" que los alcaldes y portavoces, que "son los que ostentan la mayor parte del poder institucional en la provincia", tengan voz en el congreso federal en el que se va a debatir el futuro del PSOE.

Ello porque "es el momento de que los municipios tomen la palabra y se pongan encima de la mesa temas tan relevantes como la financiación local, aparcada durante mucho tiempo, y que para los ayuntamientos es de vital importancia para poder dar servicios a la ciudadanía", entre otras cuestiones. EFE

